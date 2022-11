La pénurie de main-d’œuvre affecte les activités d’un refuge du Grand Sudbury

Le refuge d'urgence de l’Association canadienne de la santé mentale (ACSM) du Grand Sudbury a dû fermer six fois au cours des six derniers mois en raison d’un manque de personnel pour opérer ses installations.

Le refuge du centre-ville de l'organisme, qui peut accueillir 35 personnes à la fois, a besoin de trois employés et d'un agent de sécurité sur place pour opérer, indique la directrice des programmes et de la planification de l' ACSM de la région de Sudbury et Manitoulin, Stephanie Lefebvre.

Il est toutefois possible de l’ouvrir avec seulement deux employés et un agent de sécurité. Si l'une de ces personnes tombe malade, nous ne pourrons pas ouvrir , affirme Mme Lefebvre.

Le refuge est à faible barrière, ce qui signifie qu'il est ouvert aux personnes sans-abri sous l'influence de drogues ou d’alcool.

Six fois, c'est trop, toute fermeture est une fermeture de trop, et comme vous pouvez l'imaginer, cela pèse incroyablement lourd sur nous tous , déplore-t-elle.

Depuis février, l'organisme a publié des offres d'emploi pour pourvoir divers postes, du personnel à temps plein aux employés occasionnels.

Mais comme dans d'autres domaines des soins de santé, et en particulier dans celui de la santé mentale, Mme Lefebvre affirme que les pénuries de personnel ont été un défi dans toute la province.

Je pense que le secteur de la santé mentale communautaire et de la toxicomanie en particulier, n'est pas bien pourvu en ressources, et il est certain que si l'on regarde les autres secteurs de la santé, on constate une disparité dans la rémunération , affirme-t-elle.

En plus des pénuries de personnel, Mme Lefebvre affirme que la pandémie a entraîné une augmentation des besoins pour les soins de santé mentale et pour des services comme son refuge dans la communauté.

Elle affirme que certains services qui étaient offerts les années précédentes, comme le centre de réchauffement, ne seront plus financés au même niveau.

L'hiver dernier, la ville a exploité un centre de réchauffement 24 heures sur 24, en raison des répercussions de la pandémie.

Cette année, dans un rapport au conseil municipal qui doit être présenté le 8 novembre, le personnel municipal devrait confirmer que la ville va reprendre son programme d'alerte au froid extrême.

Le Grand Sudbury indique que du 1er novembre au 31 mars, les employés municipaux vont œuvrer avec des organismes partenaires en services sociaux pour augmenter les heures d'ouverture des centres d'accueil et les services de proximité lorsque les températures extérieures chutent sous les -15 degrés Celsius.

Depuis 2015, il y a eu en moyenne 55 jours d'alerte de temps froid extrême par saison , indique le rapport. Mme Lefebvre affirme que lorsque le poste de réchauffement de la ville fonctionnait en tout temps l'hiver dernier, il était facile d'y diriger les gens si le refuge de l’ ACSM est complet.

Il y aura un impact si ce centre n’est pas offert tous les soirs de la semaine, nous devons nous adapter à cela , ajoute-t-elle.

D'après les informations de Kate Rutherford de CBC