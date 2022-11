Edmonton propose quatre hausses annuelles de 3,9 % de la taxe foncière

Si cette proposition est approuvée, les propriétaires d'Edmonton paieront environ 718 $ en impôt foncier pour chaque tranche de 100 000 $ de la valeur de leur maison en 2023, soit 27 $ de plus que cette année.

La ville énumère un certain nombre de pressions financières qui pèsent sur ses finances, notamment les augmentations de salaire du personnel municipal, la hausse des coûts du service de la dette et des taux d'intérêt pour les nouveaux projets d'immobilisations, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des coûts du carburant et une nouvelle formule de financement du service de police d'Edmonton.

Selon la directrice financière de la Ville, Stacey Padbury, l’administration de la ville s'efforce depuis plusieurs années à maintenir les augmentations d'impôts à un niveau inférieur à l'inflation.

Le fait de continuer à percevoir des impôts inférieurs à l'inflation aurait en fin de compte un impact sur la prestation de services, et c'est pourquoi nous devons prélever ce montant afin de maintenir les niveaux de service existants , explique-t-elle.

Selon les données de septembre de Statistique Canada, l'inflation en Alberta était de 6,2% sur un an  (Nouvelle fenêtre) .

Environ 1,6 % de l'augmentation des taxes sera consacré au remboursement de la dette des projets d'immobilisations approuvés précédemment et qui en sont à divers stades de construction.

Il s'agit notamment de la phase 1 du projet Valley Line West LRT et Capital Line LRT South, de la conversion de l'autoroute Yellowhead Trail, du réaménagement du site Blatchford et des centres de loisirs Lewis Farms et Coronation.

Environ les deux tiers des projets à grande échelle sont financés par des fonds fédéraux et provinciaux, précise la directrice financière de la Ville.

Une augmentation raisonnable

La conseillère Erin Rutherford trouve que la hausse d'impôt proposée est probablement suffisante, notant qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans le budget de fonctionnement pour faire des changements.

Cependant, elle souhaite renforcer le déneigement et le déglaçage, un secteur qui n'a pas bénéficié d'une augmentation budgétaire depuis de nombreuses années.

Ils ne répondent pas aux attentes des habitants d'Edmonton [...] le déneigement est absolument au sommet de ma liste de priorités , dit-elle.

Elle souhaite également le renouvellement ou la bonification du financement du transport en commun à la demande après le printemps prochain, une mesure qui ne fait pas présentement partie du budget.

Premier budget carbone

Par ailleurs, la Ville a également publié son premier budget carbone jeudi . Edmonton s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, en prenant 2005 comme année de référence. L’objectif est d’atteindre 35 % de réduction d'ici 2025, 50 % d'ici 2030 et d'être carboneutre d'ici 2050.

Des audiences publiques sur les budgets d'immobilisations et de fonctionnement auront lieu à l'hôtel de ville les 28 et 29 novembre, avant que le conseil municipal ne commence à délibérer sur les finances au début du mois de décembre.

Avec les informations de Natasha Riebe