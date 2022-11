Terminal de Suncor : Rimouski n’aurait jamais eu le rapport de la santé publique

En 2017, la santé publique n’a jamais envoyé le rapport à Rimouski. Il a envoyé une liste de recommandations , a confirmé le maire de Rimouski, Guy Caron, en entrevue à l’émission Info-réveil.

« La santé publique ne l’a jamais donné à la Ville comme elle ne l’a jamais rendu public. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

M. Caron affirme que le rapport a été demandé à au moins deux reprises à la santé publique, sans succès.

Rédigé dans la foulée du projet de l'école Paul-Hubert du Grand Défi à quelques mètres du terminal pétrolier, le rapport de la santé publique recommandait notamment la fermeture de l’école en raison du risque pour les élèves en cas d' accident industriel .

La DSP recommandait également le déménagement du terminal de Suncor, un projet auquel s’oppose maintenant la Ville de Rimouski puisque les coûts liés à l’expropriation de la compagnie pétrolière seraient trop élevés.

Il y a eu des communications entre la Ville et la santé publique, mais on n’a jamais eu le rapport de 2017 et on en a fait la demande , a martelé Guy Caron. Seule une liste de recommandations aurait été envoyée.

Le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, confirme que tant la Ville de Rimouski que Suncor n'avaient reçu à l'époque que les recommandations de la santé publique.

Lors de la dernière campagne électorale provinciale, des citoyens avaient interpellé les candidats dans la circonscription de Rimouski pour obtenir l’engagement de déménager le terminal.