Course de l’Armée du Canada : perturbations à prévoir pour les automobilistes dimanche

De nombreuses routes seront fermées, dimanche, pour la première course de l'Armée du Canada en personne en trois ans. Des ralentissements majeurs sont à prévoir pendant la majeure partie de la journée, prévient la Ville.

Des sections de routes très fréquentées, comme la rue Lyon, la rue Rideau, l'avenue Mackenzie et la rue Elgin seront fermées.

Les organisateurs de la course prévoient d'échelonner ces fermetures tout au long de la matinée, avec des sections de l'avenue Laurier fermant dès 6 h. Plus tard, la section de la rue MacKay entre les embranchements vers le chemin Dufferin et la promenade Sussex sera fermée à la circulation en direction ouest de 10 h jusqu'à midi.

Le pont Alexandra sera également fermé de 8 h à midi, selon la liste complète des fermetures annoncées par les organisateurs.

Les participants à la course de l'Armée du Canada entameront un parcours de 5 kilomètres ou de 10 kilomètres près de l'hôtel de ville d'Ottawa, après une cérémonie d'ouverture à 7 h.

Les organisateurs de l’événement prévoient de rouvrir toutes les routes fermées à 13 h, mais la Ville leur a donné son feu vert pour utiliser le parcours de l'événement jusqu'à 14 h.

Les conducteurs doivent donc se préparer en conséquence jusqu'à cette heure-là, a insisté la Ville.