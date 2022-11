Festival du cinéma international : le Grand Prix décerné à Tu te souviendras de moi

Présenté en première mondiale en ouverture du festival, le film mettant en vedette Rémy Girard a conquis le cœur du public le 29 octobre au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda.

Après avoir dû repousser sa sortie à plusieurs reprises en raison de la pandémie, le film est maintenant en salles partout au Québec.

Rémy Girard et Karelle Tremblay après la projection de Tu te souviendras de moi, au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Le président et cofondateur du festival, Jacques Matte, a d'ailleurs cité la projection du film comme un des moments forts de cette 41e édition. On savait que ça allait fonctionner d'une façon magistrale , a-t-il dit en clôture de l'événement, le 3 novembre.

Le Prix Mediafilm-Robert-Claude-Bérubé, qui récompense un film se démarquant non seulement pour ses qualités cinématographiques, mais aussi par son apport au progrès humain et à la reconnaissance de valeurs éthiques, sociales et spirituelles, a été décerné au film suédois Boy from heaven, de Tarik Saleh.

Le coréalisateur du film d'animation Canary est reparti avec le Prix animé TVA Abitibi-Témiscamingue, qu'il partagera avec son collègue Pierre-Hugues Dallaire.

Benoit Therriault, coréalisateur du film d'animation Canary, lauréat du Prix animé TVA Abitibi-Témiscamingue Photo : FCIAT/Christian Leduc

Le Prix Bell-Média, qui souligne le meilleur court ou moyen métrage, a été remis à Ma gueule, de Thibaut Wohlfahrt et Grégory Carnoli. Le film belge aborde le profilage racial.

Les lauréats du 41e FCIAT Grand Prix Hydro-Québec : Tu te souviendras de moi, Éric Tessier (Québec)

Prix Bell Média : Ma gueule, Thibaut Wohlfahrt et Grégory Carnoli (Belgique)

Prix animé TVA Abitibi-Témiscamingue : Canary, Pierre-Hugues Dallaire et Benoit Therriault (Québec)

Prix Mediafilm-Robert-Claude-Bérubé : Boy from heaven, Tarik Saleh (Suède/France/Finlande)

Prix de la relève Desjardins : Toxique, Anahée Brousseau (Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue) et A Lost Child, Max Spiegle (UQAT)

Prix jeunesse Fonderie Horne : Kayak, Solène Bosseboeuf (France)

Prix Télé-Québec (Espace Court) : Le temple, Alain Fournier (Québec)

Prix Spira (Espace Court) : Municipal Relaxation Module, Matthew Rankin (Québec)

Prix Fonds Bell (Espace Court) : Caresses magiques, Lori Malépart-Traversy, et Complètement lycée, Alec Pronovost (Québec)

Prix Unis TV (Espace Court) : Nuit blonde, Gabrielle Demers (Québec)

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue sera de retour pour une 42e année du 28 octobre au 2 novembre 2023.