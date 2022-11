Un achalandage légèrement moindre sur la Côte-Nord pour l’été 2022

La région avait accueilli 96 477 touristes en 2021. Toutefois, cette diminution n’inquiète pas l’agente aux communications pour Tourisme Côte-Nord, Josy-Anne Dufour.

Les bureaux d'accueil touristique de la Côte-Nord ont accueilli 1822 visiteurs de moins qu'en 2021 (archive). Photo : Radio-Canada

2022 est une très bonne saison parce que nos chiffres restent élevés surtout si on compare à notre année de référence qui est 2019, où on avait accueilli un peu plus de 75 000 visiteurs , souligne-t-elle.

Elle ajoute qu’en considérant le contexte postpandémie et la réouverture des frontières internationales aux voyageurs, cette baisse était anticipée.

Qui a visité la Côte-Nord?

Cet été, 84 % des visiteurs provenaient du Québec, mais principalement de la Montérégie, de Québec et de Montréal. De plus, la saison estivale 2022 a été marquée par le retour de la clientèle internationale après deux ans de quasi-absence .

En effet, 11 % des touristes étaient originaires de l’Europe et 1 % provenaient des États-Unis.

« Les gens qui viennent dans la région apprécient énormément tout ce qu’on a à offrir. » — Une citation de Josy-Anne Dufour, ’agente aux communications pour Tourisme Côte-Nord

D’après Josy-Anne Dufour, la campagne de promotion de la destination et la création d'une collection d'autocollants à récolter sont des facteurs qui ont eu des impacts positifs sur l'achalandage touristique de la Côte-Nord.

Selon le Bilan estival 2022, dévoilé par Tourisme Côte-Nord le 2 novembre dernier, 75 % des visiteurs choisissent la région pour sa nature notamment pour les paysages, la fin de la route 138 et les baleines.

5% des touristes viennent pour pratiquer une activité spécifique comme la chasse, la pêche ou le vélo (archive). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Toutefois, la culture gagne du terrain dans le cœur des visiteurs. Tout ce qui concerne la culture autochtone, l’histoire, les barrages et la gastronomie, ça incite de plus en plus les gens à venir nous visiter , soutient Mme Dufour.

Les mois de juillet et août ont accueilli le plus grand nombre de touristes. Par contre, les mois de mai et septembre gagnent en popularité. Ils ont connu une hausse d’achalandage par rapport à l'année 2021.