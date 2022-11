Un projet de tour de condominiums de 49 étages sur l’avenue Danforth

À Toronto, un projet de tour de condominiums de 49 étages près de l'intersection des avenues Pape et Danforth dans le quartier grec soulève des questions sur la densité urbaine.

Le quartier familial a une faible densité actuellement et ne compte aucune tour.

Les urbanistes de la Ville voudraient permettre des édifices pouvant atteindre 8 étages dans le quartier et peut-être davantage pour les intersections Pape-Danforth et Broadview-Danforth. Une étude est en cours.

La conseillère municipale locale Paula Fletcher veut inclure plus de logements abordables avant de donner son aval à un projet de tour de condominiums.

« [Le promoteur immobilier] demande beaucoup plus de densité, mais où sont les logements abordables? » — Une citation de Paula Fletcher, conseillère municipale

L'avocat du promoteur Del Boca Vista fait valoir que le secteur et la station de métro Pape sont névralgiques pour accroître la densité urbaine, parce que la nouvelle ligne Ontario doit y passer.

Si les documents d'urbanisme sont approuvés sans changement, ça pourrait possiblement limiter la densification résidentielle et commerciale [du site] , écrit Me Neil Smiley de la firme Fasken Martineau DuMoulin dans une lettre à la Ville.

Pour sa part, Carly Bowman, directrice municipale de l'urbanisme communautaire dans le secteur, affirme qu'il est prématuré de fixer un nombre d'étages maximum avant que l'étude soit complétée, ce qui est prévu au début de l'an prochain.

Pour ce qui est du quartier en général, elle note que les résidents veulent conserver son caractère, mais ajoute qu'il faut aussi accroître sa densité. Nous espérons maintenir le cachet historique de rue principale du Danforth , dit-elle, tout en le bonifiant pour les résidents - en ajoutant des emplois et des infrastructures, des espaces publics et communautaires et des parcs.

Crise du logement

Mark Richardson du groupe HousingNowTO (logements maintenant à Toronto) pense que la Ville doit aller beaucoup plus loin pour s'attaquer à la pénurie de logements.

Si on a une crise du logement, les quartiers longeant les lignes de transport en commun doivent changer , dit-il.

« Pour créer plus de logements abordables le long du Danforth, il faudrait des immeubles de 25, 30, 35 étages. » — Une citation de Mark Richardson, analyste en logement

Pour lui, 49 étages, c'est probablement trop pour une tour de condominiums dans le quartier, mais il croit qu'une trentaine ou même un peu plus de 40 étages serait approprié.

D'après des renseignements fournis par Michael Smee de CBC