Sutton se lance dans la création de logements abordables

Sutton s’est entendue avec les propriétaires du Vieux-Verger pour acheter un terrain à quelques pas de la rue Principale. Pour acquérir ces 21 acres, la municipalité devra payer 1, 4 million de dollars.

Selon le maire de Sutton, Robert Benoît, la Ville prévoit y construire entre 50 à 100 logements abordables destinés à la classe moyenne.

Aujourd’hui nous sommes devant un problème de pénurie de logements surtout abordables. Il faut donc construire des logements et nous avons une pénurie d’eau en montagne où sont la majorité des projets de construction. Mais nous ce que l’on veut c’est plutôt densifier au village , explique M. Benoît qui croît que le projet pourrait voir le jour d’ici trois à cinq ans.

Avec cette construction, la Ville espère attirer les familles et les travailleurs dans le secteur.

On a une population vieillissante, à peu près plus de la moitié de la population à 65 ans et plus. Il faut augmenter la vitalité économique en ayant un influx de jeunes travailleurs et de jeunes familles qui vont venir vivre et profiter de Sutton , soutient Robert Benoît.

En plus des logements abordables que souhaite développer la municipalité, une coopérative d’habitation devrait aussi bientôt ouvrir sur la rue Principale. L’organisme à but non lucratif Les Habitations abordables Sutton espère pouvoir accueillir les premières familles en juillet prochain.

Selon son président, Kenneth Hill, les places disponibles devraient trouver preneur très rapidement.

Ça va jouer entre 500 à 650 $, peut-être autour de 700 $, mais c'est tout près de la moitié de ce qui se loue ici à Sutton à l'heure actuelle. [...] Nous avons plus d'une quarantaine de demandes pour 18 logements. Je ne suis pas inquiet pour ça et on se prépare déjà pour un deuxième , assure M. Hill.

Les commerçants voient également d’un bon œil l’arrivée de logements abordables dans le cœur du village, notamment pour permettre aux travailleurs de se loger plus facilement.