COVID-19 : l’Île-du-Prince-Édouard prolonge en novembre l’exigence de l’isolement

L’intention est de prolonger l’ordonnance d’isolation, mais ce sera la dernière fois parce que nous allons modifier notre message sur l’importance de rester à la maison lorsque vous êtes malades , affirme la Dre Morrison.

Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Les autorités médicales, précise-t-elle, vont continuer de suivre l’évolution de la contagion, qui diminue en moment dans la province, et elles vont plutôt mettre l'accent à l’avenir sur l’importance de rester à la maison quand on est malade pour éviter de propager toute maladie de ce genre.

Que ce soit l’influenza, la COVID-19 ou tout genre de virus du rhume, plusieurs symptômes sont semblables , explique la Dre Morrison.

« Simplement parce que vous pouvez ne pas avoir un résultat positif au test de la COVID-19, il est important de ne pas sortir et de s’approcher de personnes vulnérables et de tousser ou éternuer sur elles. » — Une citation de Heather Morrison , médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard

Les gens qui ont la COVID-19 doivent s’isoler cinq jours à compter de la date d’apparition des symptômes. Dans le cas des personnes immunodéprimées, l’exigence est de dix jours d’isolement.

Au Québec, toutefois, la santé publique a annoncé jeudi que l'isolement de cinq jours en cas de COVID-19 n'est plus obligatoire. Elle recommande fortement à la population de rester à la maison et de porter un masque dans les lieux publics dès l'apparition de symptômes de cette maladie et de toute autre infection respiratoire.

La santé publique de l'Île-du-Prince-Édouard va continuer de recommander vivement aux gens de se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe et de rester à jour quant aux doses de rappel.

Faible taux de vaccination chez les tout-petits

Le vaccin anti-COVID-19 pour les enfants âgés de moins de cinq ans est offert depuis le mois de juillet, mais moins de 10 % d’entre eux ont reçu leur première dose en date du 9 octobre, selon la santé publique insulaire.

Il est possible, selon la Dre Morrison, que des parents n'aient pas fait vacciner leur enfant parce qu’il avait déjà eu la COVID-19 peu de temps auparavant ou parce que le vaccin n’était pas disponible au bon moment ou parce qu’il était difficile de choisir un moment pour y aller.