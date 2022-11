Congédiement de Jean-Luc Roberge : le syndicat salue la décision

Dans un communiqué de presse, le syndicat précise qu’il dénonçait la situation interne depuis 2019. On indique aussi que le syndicat constate et salue le sérieux et la diligence de l'actuel conseil d'administration dans la mise en place de pratiques saines de gestion des fonds publics et l'instauration de relations de travail respectueuses à la STS .

Nous sommes content(e)s de savoir que cette période difficile est derrière nous et que nous pouvons aller de l'avant afin de continuer à offrir des services de transport de qualité aux usagers et usagères de Saguenay , a déclaré dans ce même communiqué le président du Syndicat des chauffeurs d'autobus de Saguenay (SCFP 3124), José-Nicolas Lopez.

La lettre signée par le conseiller municipal et président de la STS, Claude Bouchard, a été déposée devant le Tribunal administratif du travail (TAT) qui a entendu en octobre la plainte de Jean-Luc Roberge pour congédiement illégal. Radio-Canada a également obtenu une copie de cette lettre, où plusieurs fautes suffisamment graves aux yeux de la STS ont été invoquées pour justifier un congédiement.