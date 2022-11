Des intervenants d’Ottawa s'inquiètent du projet de loi sur le logement en Ontario

Selon les défenseurs du logement et les fonctionnaires municipaux, le plan tant attendu de la Ville d'Ottawa visant à obliger les promoteurs à inclure des logements abordables dans leurs immeubles pourrait être dilué par un nouveau projet de loi controversé sur le logement à Queen's Park.

Le personnel de la Ville est en train de rédiger un règlement basé sur les objectifs fixés par le conseil municipal, en juin dernier, après un débat public.

Mais depuis, le projet de loi 23, dit Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, proposé par le gouvernement Ford, uniformiserait ces lois pour exiger moins d'unités, en utilisant une définition plus souple de l'expression abordable , et en garantissant une durée moins longue que celle prévue par Ottawa.

La Ville a l'intention de créer un règlement de zonage inclusif depuis que l'ancien gouvernement libéral de l'Ontario a créé ce nouveau pouvoir, il y a plusieurs années.

Le conseiller Glen Gower, qui copréside le comité de l'urbanisme, a déclaré que la Ville veut exiger que 10 % des nouveaux logements en copropriété situés près des stations de transport en commun soient offerts à des prix inférieurs à ceux du marché et garantis pendant 99 ans.

Le personnel de la Ville n'était pas certain de pouvoir exiger la même chose pour les nouveaux immeubles locatifs, mais les conseillers leur ont demandé d'essayer.

Au lieu de cela, le gouvernement Ford limiterait les unités abordables à 5 % des nouveaux immeubles en copropriété et des immeubles locatifs, garantis pour 25 ans. Selon M. Gower, cela devrait être le strict minimum .

S'il n'y a que cinq unités ici, et sept unités là, cela ne fait pas grand-chose pour résoudre notre crise de l'accessibilité [au logement] , a-t-il déclaré.

Le conseiller ajoute que tout le monde doit faire sa part pour permettre aux milliers de personnes qui rêvent de s’acheter une maison d’y arriver financièrement. M. Gower estime que ceux qui ont vu la valeur des terrains monter en flèche en raison de l'investissement d'Ottawa dans les nouvelles lignes de train léger doivent aussi y contribuer.

Ces propriétaires fonciers ont déjà réalisé un profit. Nous voulons simplement nous assurer que, près des stations de transport en commun, il y ait des unités abordables.

Une maison à vendre à Ottawa (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un groupe de défense des droits se mobilise

Un groupe de défense qui s'est battu pour obtenir des proportions encore plus élevées de logements abordables dans les nouveaux immeubles est consterné par le projet de loi, et souhaite qu'il soit abandonné.

L'Association d'organisations communautaires pour la réforme maintenant (ACORN) a organisé un rassemblement devant les bureaux de la députée provinciale de Nepean Lisa Macleod jeudi, mais personne de son bureau n'a rencontré le groupe.

Doug Ford a décidé que la façon de sortir de cette crise du logement est de construire des maisons. Malheureusement, il a donné tous les incitatifs aux promoteurs , a déclaré la coprésidente d'une des sections locales du groupe, Norma Jean Quibell.

Norma Jean Quibell, au centre, soutient que le projet de loi affaiblira les règlements municipaux visant à exiger des unités abordables dans les nouveaux développements. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Oui, nous aurons davantage de maisons, mais elles ne seront abordables pour personne.

Mme Quibell raconte qu'elle a essayé de trouver un appartement pour sa famille dans le quartier de Barrhaven, près de son nouvel emploi, mais que les loyers y sont tous supérieurs à 2100 $.

Nous avions obtenu une grande victoire avec le conseil municipal qui avait fait ces promesses , a-t-elle dit à propos du débat d'Ottawa en juin. Maintenant, on nous l'a tout simplement enlevée.

Pas d'audiences de consultation à Ottawa

CBC News a demandé au bureau du ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, pourquoi le gouvernement avait établi des critères de zonage inclusif plus conservateurs que ce que la Ville d’Ottawa avait prévu, étant donné que l'accessibilité au logement était son objectif déclaré.

Une déclaration, envoyée par courriel, indiquait seulement que le gouvernement proposait de rendre les règles de zonage inclusif plus cohérentes dans le cadre de ses efforts pour rationaliser les approbations de planification municipale.

Il a souligné que ces unités seraient exemptées des frais d'aménagement, des frais de compensation tenant lieu d'affectation de parc et des frais de compensation communautaires.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford et le ministre Steve Clark (archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

M. Gower a déclaré que la Ville d'Ottawa découvre chaque jour de nouvelles conséquences du projet de loi sur le logement, alors même qu'elle tente toujours de mettre en œuvre les changements apportés par le dernier projet de loi sur le logement de l'Ontario, au printemps.

En effet, Ottawa a été exclue de la liste des endroits où se tiendront les audiences publiques sur le projet de loi, qui progresse rapidement à Queen's Park. Le Comité permanent du patrimoine, de l'infrastructure et de la culture a annoncé des séances uniquement à Markham, à Brampton et à Toronto.

M. Gower a mentionné que la Ville a officiellement demandé l'ajout d'une séance à Ottawa, car elle souhaite pouvoir participer aux changements importants sans avoir à se rendre à Toronto.