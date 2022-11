L’équipe masculine de soccer de l’Université de Moncton s’incline en demi-finale des SUA

Les Capers de l’Université du Cap Breton ont gagné de justesse 2- 1 contre les Aigles Bleus en demi-finale du Championnat Atlantique de soccer masculin. C’est un but à la 85e minute de Jamie Watson des Capers sur un coup franc qui a fait la différence dans le match. Mohamed Lamine Touré a été le buteur pour les Aigles Bleus.

Ce match met un terme à une saison très positive pour Moncton. Cette participation à un match de demi-finale du Championnat Atlantique de soccer masculin est une première depuis 2009.

Ayant affronté les Capers, champions de la saison régulière vendredi lors du dernier match de la saison, Younes Bouida revient sur ce qui a fait la différence.

« Hier, ça s'est joué sur des détails. On avait joué contre les Capers à notre dernier match régulier. Les gars étaient conscients du plan de match. On s'est ajusté en deuxième demi. Lorsqu'on a égalisé la partie, on sentait que nous étions sur une pente ascendante et que Cap Breton commençait à douter. »