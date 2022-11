Le recrutement et la rétention, le nerf de la guerre au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS vise à embauche 3500 personnes par année. Cette cible a été atteinte à 92 % l'an dernier, avec 3200 nouvelles recrues. Au rythme actuel, 13 personnes s'ajoutent chaque jour à l’organisation, qui compte plus de 22 000 employés.

Ces nombres ne sont toutefois pas suffisants pour renverser la vapeur devant un manque de personnel criant, constate Yann Belzile, le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

« Le nombre d’embauches, même si on a réussi à embaucher 3200 personnes cette année, ça ne suffira pas pour les départs qu’on a malheureusement, autour de 3500. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Ce qu’on observe, c’est qu’au moins, ça semble se stabiliser. Plusieurs mesures donnent plusieurs résultats, et ce sera la somme de ces résultats qui permettra d’inverser la vapeur , ajoute-t-il.

Des efforts particuliers ont notamment été mis en place pour réduire le temps supplémentaire obligatoire (TSO), souligne-t-il. Le TSO est un irritant majeur pour notre personnel. C'est une réduction de 46 % qu’on peut observer, une très bonne nouvelle, puisque le TSO crée un mécontentement, on le comprend, et peut provoquer des départs.

À lire aussi : Les intervenants de la DPJ de l’Estrie attendent toujours le versement de leurs primes

Un bilan loin d’être parfait

Jeudi soir, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a aussi présenté son bilan 2021-2022 en assemblée publique.

Plusieurs des marqueurs de performance de l’établissement de santé se sont détériorés cette année. Par exemple, une évaluation à la protection de la jeunesse a pris en moyenne un peu plus de 72 jours en 2022, comparativement à environ 52 jours en 2021.

Le nombre de personnes en attente de soins de santé mentale est aussi passé à 1758 personnes, une augmentation de 350 par rapport à l’an dernier.

Le temps aux urgences moyen, lui, a augmenté de 53 minutes, pour atteindre environ 3 h 30.

Ce sont plus de 11 000 personnes de moins qui sont inscrites à un médecin de famille en groupe de médecine familiale (GMF) dans la région, notamment en raison de départs à la retraite.

Bilan 2021-2022 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS Bilan 2021-2022 du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 2022 2021 Jours d'attente moyens pour une évaluation à la protection de la jeunesse 72,63 52,26 Nombre de personnes en attente de soins de santé mentale 1758 1400 Minutes d'attente moyennes à l'urgence 211 158 Personnes inscrites auprès d'un médecin de famille en groupe de médecine familiale 360 302 371 334 Taux de présence au travail des employés du CIUSSS de l'Estrie - CHUS 90,17% 90,05%

L’établissement de santé a toutefois fini son année fiscale avec un surplus de 15,5 M$, et atteint un taux de 90,17 % de présence au travail de ses employés. Le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, le Dr Stéphane Tremblay, a aussi félicité l’équipe pour sa gestion de la COVID.

« C’est avec fierté quand même que je vous présente ce bilan, qui est loin d’être parfait, mais qui a aussi beaucoup d’éléments de réussite, d’engagement et de sueur de l’ensemble des membres qui composent la communauté du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. » — Une citation de Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Pendant la soirée, la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Sophie Brisson, a aussi présenté un sommaire du rapport annuel de son équipe. Cette dernière a traité une quarantaine de dossiers de plus que l’an dernier, pour atteindre la marque des 2300. Ces dossiers découlent de plus de 900 plaintes. Sur 151 interventions de l'équipe, la plupart concernaient les services en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), avec une majorité pour le motif de maltraitance , a précisé Mme Brisson.

Le rapport complet et ses détails seront rendus publics après son dépôt à l’Assemblée nationale.

Le guichet d’accès fonctionne bien , mais est très très populaire

Quelques résidents ont profité de la soirée pour poser des questions sur l’accès aux soins de santé dans la région.

Une dame a notamment mentionné les longs temps d’attente au téléphone associés au Guichet d’accès à la première ligne (GAP), ce qui force certains patients et parents sans médecin de famille à se rendre aux urgences pour obtenir des soins.

Lorsque vous pensez que vous devez aller à la salle d’urgence parce que la situation le requiert et qu’une vie est peut-être en danger ou que votre situation s’est détériorée rapidement, il faut aller à la salle d’urgence. Les salles d’urgence sont là pour aider les gens. [...] Le 811 peut vous aider à mieux vous diriger, à mieux identifier le consultant. Bien sûr, le guichet d’accès populationnel fonctionne bien, mais il est très très très populaire, ce qui amène parfois des temps d’attente que vous trouvez très long, ou des temps d’évaluation de la situation qui demeurent très longs , a répondu le Dr Stéphane Tremblay.

Il a ajouté que les médecins de famille de la région ont ouvert plus de 50 000 rendez-vous pour répondre à certains besoins, et a invité la population à tenter votre chance au niveau du groupe de médecine familiale qui n’est pas très loin de chez vous, car il y a maintenant des places ouvertes pour la clientèle qui n’a pas de médecin de famille.

Avec les informations de Guylaine Charette et d'Emy Lafortune