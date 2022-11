La poussière de mines de charbon aurait pollué un lac alpin situé loin des exploitations

Il est fort probable que nos découvertes s'étendent à d'autres exploitations minières au sommet de montagnes qui ont d'importantes émissions de poussières fugitives , indique l'étude parue dans la revue Environmental Science & Technology Letters (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

L'étude a été réalisée par Colin Cooke, de l'Université de l'Alberta, et son collègue Paul Drevnick, de l'Université de Calgary, pour le compte du ministère provincial de l'Environnement et des Zones protégées.

La publication de l'étude intervient alors que le gouvernement se demande s'il convient de conserver un arrêté ministériel protégeant les montagnes Rocheuses de l'Alberta contre des projets miniers qui exploiteraient les sommets pour créer des mines à ciel ouvert.

Interrogé à ce sujet mardi, en marge de l'annonce du financement d'une usine d'hydrogène à Edmonton, le ministre de l’Énergie, Peter Guthrie, a répondu qu'il n'avait pas l'intention d'annuler l'arrêté qui empêche l'exploration minière du charbon sur les pentes orientales des montagnes Rocheuses.

Le lac Window Mountain est accessible uniquement à pied à partir des mines de charbon de la vallée Elk, situées de l'autre côté de la frontière, en Colombie-Britannique.

Il n'est relié à la zone d'extraction du charbon par aucun plan d'eau et il n'a pas non plus de gisements de charbon.

Plus de cent ans de pollution

Les scientifiques ont prélevé un échantillon de sédiments du lac, qui contient des couches antérieures à 1850.

Ils ont analysé les couches pour les produits chimiques associés au charbon, tels que les composés aromatiques polycycliques et le sélénium. Les premiers sont des cancérigènes connus, tandis que le second est toxique pour les poissons.

Les chercheurs ont découvert que les substances cancérigènes étaient stables jusqu'à l'ère industrielle. L'extraction du charbon dans la vallée Elk a commencé vers 1900 et, en 1970, les niveaux de ces produits chimiques avaient quintuplé.

Le rythme de la contamination s'est accéléré après 1970, lorsque l'exploitation minière en surface dans la vallée Elk a commencé. La concentration des composés aromatiques polycycliques a ensuite doublé dans le lac Window Mountain tous les 10 à 15 ans.

30 fois les niveaux préindustriels

Au cours de la dernière décennie, ces composés chimiques ont atteint 30 fois les niveaux préindustriels. Certains dépassent même les lignes directrices canadiennes en matière de protection de la vie aquatique.

« [Les niveaux de contamination] des sédiments de surface du lac Window Mountain sont équivalents ou supérieurs à ceux observés dans les lacs à portée des vents des sables bitumineux canadiens, le plus grand ensemble de mines pétrochimiques à ciel ouvert au monde. » — Une citation de Extrait de l'étude

Les chercheurs ont comparé les composés trouvés dans les sédiments du lac Window Mountain à ceux du même genre générés par les incendies de forêt et les mines de la vallée Elk. Ceux des sédiments du lac correspondaient à ceux des mines.

Une tendance similaire a été trouvée pour le sélénium. Les niveaux de cet élément chimique ont à peu près doublé par rapport aux niveaux préindustriels au milieu des années 1980, tout comme le taux de dépôt.

Ancien chef de la surveillance environnementale à Environnement et Zones protégées de l'Alberta, Bill Donahue soutient que les résultats de l'étude montrent que l'exploitation minière au sommet des montagnes a aussi des conséquences sur les bassins versants.

On ne peut pas demander des résultats plus clairs ou des résultats plus propres , affirme-t-il.

« Partout où il y a de l'exploitation minière, en particulier l'exploitation minière au sommet des montagnes, on peut s'attendre à voir le transport de ces substances sur de longues distances. Cela décrit et démontre clairement que l'extraction du charbon est destructrice pour l'environnement, quel que soit le procédé utilisé. » — Une citation de Bill Donahue, ancien chef de la surveillance environnementale, Environnement et Zones protégées de l'Alberta

Bill Donahue souligne par ailleurs que l'étude n'a pas recherché les métaux lourds toxiques tels que le mercure, qui sont aussi couramment associés aux gisements de charbon.

Recherche révolutionnaire

Emily Bernhardt, une écologiste de l'Université Duke, en Caroline du Nord, qui n'a pas participé à l'étude, mais qui a publié de nombreux articles sur l'extraction du charbon au sommet des montagnes, qualifie la nouvelle recherche de révolutionnaire et convaincante .

La seule façon dont ces contaminants auraient pu pénétrer dans le lac est par dépôt atmosphérique , dit-elle dans un courriel, en ajoutant qu'en cela les résultats de la nouvelle étude confirment ce qui avait déjà été soulevé par d'autres articles, à savoir que l'extraction de charbon au sommet d'une montagne répand des contaminants au-delà des sites miniers.

La pollution ne respecte pas les limites permises. L'ampleur de la pollution dans une région augmente avec l'étendue totale de l'exploitation minière , ajoute-t-elle.