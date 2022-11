Deux entreprises beauceronnes se relèvent d’un feu avec la famille et la robotisation

Après le feu, l'usine numéro un de Portes et Fenêtres Abritek n'est plus qu'un amas de ruines. Photo : Portes et Fenêtres Abritek

Le 8 mai 2022, la scène est désolante. L'usine numéro 1 d'Abritek, une entreprise de portes et fenêtres, est complètement rasée par les flammes. Un peu moins de 1000 portes et fenêtres sont brûlées et 70 employés se retrouvent dans l'incertitude.

Le feu a laissé un grand vide où se trouvait l'usine numéro un de l'entreprise familiale fondée en 1947. Josée Bilodeau est propriétaire de Portes et Fenêtres Abritek. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Par miracle, la maison de la propriétaire Josée Bilodeau, située à quelques mètres du foyer d'incendie, ne brûle pas. La famille et les employés se réunissent près de la maison. C'est sûr que c'était difficile, mais on était plusieurs à le vivre ensemble , se rappelle-t-elle.

« C'est la force des gens qui nous amène à vouloir continuer. » — Une citation de Josée Bilodeau, propriétaire des Portes et Fenêtres Abritek

On continue

Les flammes font toujours rage lorsque Jonathan Dupuis, le fils de Josée Bilodeau, prend le téléphone. J'ai tout de suite appelé le contracteur, les équipementiers de machinerie pour connaître les délais, les possibilités , lance le directeur du développement stratégique, qui pense déjà à un agrandissement de la deuxième usine de l'entreprise dans le parc industriel de Saint-Georges.

Dans les jours qui suivent, les gens attendent leurs portes et fenêtres sur les chantiers. Les carnets de commandes étaient remplis jusqu'en septembre. [...] C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de panique à la suite de ça , explique la sœur de Jonathan, Bianca Dupuis, directrice générale de l'entreprise.

Ces vieux poinçons qui créent l’ouverture pour le mécanisme d’une fenêtre ont été récupérés dans les débris par des employés. «On est revenus comme à l'ancienne, les employés ont redécouvert ces outils», se rappelle Bianca Dupuis, directrice générale de Portes et Fenêtres Abritek. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Des employés restaurent de l'équipement récupéré dans les débris et la production recommence à la deuxième usine. La première fenêtre est produite un mois plus tard.

« On la regardait comme si c'était un bébé tout neuf. » — Une citation de Bianca Dupuis, directrice générale, Portes et Fenêtres Abritek

Les clients sont compréhensifs, des distributeurs les aident, et six mois plus tard, la pelle mécanique est dans la cour. Un agrandissement presque similaire à la superficie de l'ancienne usine brûlée, soit environ 40 000 pieds carrés.

Avec l'agrandissement, l'usine d'Abritek aura une superficie de 130 000 pieds carrés. «On va maximiser tous les pieds carrés de plancher à l'intérieur du bâtiment», explique le directeur du développement stratégique Jonathan Dupuis. Photo : Torq architecture/Abritek

Un dur coup pour les Lessard

Le 23 mars 2019, une autre scène désolante : la Ferme Lesstar à Saint-Joseph-des-Érables est réduite en cendre. Plus de 180 bêtes périssent.

Gilles Lessard arpente les décombres de sa ferme laitière, partie en fumée dans la nuit de vendredi à samedi. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le propriétaire Gilles Lessard est sans mot. Découragé d'avoir à prendre de grosses décisions de même , dit-il à l'époque à notre équipe de RDI sur place. Que va-t-il faire? Même chose pour son fils Marc, qui souhaite reprendre la ferme avec sa sœur.

« De voir le monde autour de moi, détruit, c'est ce qui me faisait le plus mal. » — Une citation de Marc Lessard, copropriétaire, Ferme Lesstar, Saint-Joseph-des-Érables

Marc Lessard entame une réflexion qui durera plus d'une année. La première semaine, j'étais intéressé de continuer, après on pogne un down et on se pose beaucoup de questions.

Marc Lessard a visité plusieurs fermes pendant sa période de réflexion pour voir où en était l'innovation dans le milieu agricole. La passion pour l'agriculture était toujours là pour le conseiller municipal de Saint-Joseph-des-Érables. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La ferme renaît de ses cendres

Finalement, il se lance avec sa sœur et rénove la grange de cette dernière, encouragée par la quatrième génération d'agriculteurs chez les Lessard, ses neveux Laurence et Louis-Félix Guay. Aucune relève, pas sûr que j'aurais continué , avoue-t-il candidement.

La nouvelle ferme Lesstar se trouve à quelques kilomètres du premier emplacement de la ferme à Saint-Joseph-des-Érables. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Gilles Lessard est fier de ses enfants. La ferme renaît de ses cendres, comme Phénix, la vache au numéro 156, la seule survivante de l'incendie qui s'est retrouvée sur le banc de neige le soir même. Elle prend place dans le nouveau troupeau de 90 bêtes.

La vache numéro 156 a survécu à l'incendie sans la moindre blessure. Marc l'a renommée Phénix. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La robotisation au cœur de la relance

Dans leur nouvelle grange, les Lessard peuvent compter sur la robotisation. L'ajout d'un robot tasse-foin , d'un aspirateur à fumier et de deux robots de traite vient leur donner un coup de main.

Marc Lessard a acheté deux robots de traite pour faciliter sa tâche d'agriculteur. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Je sauve au moins quatre heures par jour d'ouvrage manuel , explique Marc Lessard, qui collecte toutes les données au sujet de ses vaches dans son téléphone. Il peut connaître leur état de santé de cette façon.

« Le feu, c'est un mal pour un bien avec la robotisation. » — Une citation de Marc Lessard, propriétaire, Ferme Lesstar, Saint-Joseph-des-Érables

L'aspirateur de fumier passe dans l'étable pour faire le ménage. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Du côté de Portes et Fenêtres Abritek, le feu a complètement détruit les robots de fabrication de fenêtres qui se trouvaient sur la chaîne de montage dans le cadre d'un projet pilote en place depuis quelques années. On veut aller encore plus loin que ce qu'on était , explique Jonathan Dupuis, qui a des projets pour l'avenir.

Déjà deux lignes d'automatisation vont être prêtes à fusionner avec les équipements commandés dès le printemps prochain. Jonathan Dupuis s'attend à augmenter le nombre de robots dans l'usine au cours des huit prochaines années. On veut être en avant de la vague en automatisation.

Jonathan Dupuis est directeur du développement stratégique chez Portes et Fenêtres Abritek de Saint-Georges-de-Beauce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’industrie agricole. L’industrie manufacturière. Les deux poumons économiques de la Beauce avec à leur tête, des entrepreneurs qui ont repris leur souffle et qui sont tournés vers l’avenir.