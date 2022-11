Twitter va licencier une partie de son personnel dès vendredi

Nous allons lancer le processus difficile de réduction de nos effectifs mondiaux vendredi , a indiqué Twitter à son personnel jeudi dans un courriel consulté par l' AFP , confirmant les rumeurs qui circulaient depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social il y a une semaine.

Le message indique que toutes les personnes salariées recevront des informations d'ici vendredi matin, à l'heure de l'ouverture de bureaux en Californie, mais ne précise pas combien seront affectées.

Selon le Washington Post, le nouveau dirigeant a prévu de remercier environ 50 % des quelque 7 500 membre de son personnel.

Nous reconnaissons qu'un certain nombre de personnes qui ont réalisé des contributions notables à Twitter vont être affectées, mais cette action est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise à l'avenir , a déclaré la société à son équipe.

Elon Musk, nouveau Chief Twit

Le patron de Tesla et SpaceX a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars américians (60 milliards de dollars canadiens) et en a pris le contrôle jeudi dernier, après six mois d'une acquisition très mouvementée.

Il a immédiatement dissous le conseil d'administration, congédié le directeur général et d'autres hauts responsables, et lancé des projets d'envergure avec des objectifs à remplir rapidement. Plusieurs ingénieurs ont rapporté avoir dû dormir sur place certains soirs.

Elon Musk a acheté Twitter pour environ 60 milliards de dollars canadiens. Photo : AFP / JIM WATSON

Elon Musk, qui s'est d'abord rebaptisé Chief Twit ( twit voulant dire crétin en anglais), puis standardiste de la ligne d'assistance de Twitter , a fait venir dès vendredi des développeurs et des développeuses de Tesla pour passer en revue le travail du personnel de Twitter.