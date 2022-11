Plus de 9 G$ pour mobiliser un nombre record d’électeurs américains

Historiquement, les élections de mi-mandat ne suscitent pas les passions. Les présidentielles mobilisent en moyenne 60 % des électeurs, alors que celles organisées tous les quatre ans pour renouveler une partie du Congrès américain ne fédèrent qu’environ 40 % de participation.

Or, les élections de la semaine prochaine auront vu les partis et affiliés dépenser plus de 9 milliards de dollars pour faire sortir ce fameux vote . C'est une somme plus de deux fois supérieur qu'au scrutin de 2018, où seulement un peu moins de 4 milliards avaient été mis sur la table. Un électeur sur deux avait alors voté, un seuil qu’on n'avait pas vu depuis 1914.

Le professeur en affaires urbaines et politique publique à l’Université du Delaware Danilo Yanich explique ces dépenses par les majorités précaires observées au Congrès depuis les années 90.

Nous avons nationalisé la politique dans le sens où les candidats aux postes de sénateurs de la Pennsylvanie, Georgie, Nevada et Arizona se battent pour gagner, non pas dans contexte où les enjeux sont locaux, mais parce leurs sièges permettent d’obtenir le contrôle du Sénat. Et donc ces candidats plaident pour être élus afin que leur parti remporte cette majorité précaire au Congrès.

Le professeur Danilo Yanich croit que les dépenses électorales seront de plus en plus importantes afin de cibler une très petite partie de l'électorat pour gagner une majorité au Congrès. Photo : Courtoisie Danilo Yanich

D’où ces milliards de dollars qui sont injectés pour ces campagnes et dont environ la moitié sert à financer l’achat de publicités sur les stations locales de télévision.

Il y a environ 6700 heures de télévision locale chaque jour à la disposition des Américains et environ 18 millions de personnes la regardent. Donc, c'est un endroit où vous dépensez de l'argent, parce que la plupart des électeurs les plus actifs sont ceux qui regardent la télévision locale , indique Danilo Yanich.

Mais tant d’argent sert-il vraiment à mobiliser les électeurs? Il semble que la répétition ad nauseam de ces publicités électorales, qui sont pour la plupart des publicités négatives contre les adversaires, porte un coup parfois difficile à récupérer pour le politicien visé.

En ce sens, elles sont donc efficaces pour, dans certains cas, faire pencher la balance dans des courses serrées.

Ce changement d’opinion peut être très petit, mais de nos jours, nous parlons d'élections aux États-Unis qui sont déterminées par des dixièmes de points de pourcentage , pense le professeur Yanich. Tout ce qu'il faut, c'est qu'une petite proportion de l'électorat se déplace d'un côté ou de l'autre pour influer sur le résultat final.

Les publicités électorales négatives diffusées à répétition portent parfois des coups fatals pour des candidats. Photo : afp via getty images / BRANDEN EASTWOOD

Le pouvoir des indécis

Ceux qui vont faire la différence dans ce scrutin sont les indécis. Car oui, à quelques jours du vote, il y a encore des électeurs qui ne savent toujours pas pour qui ils vont voter, même si les visions proposées par les deux partis sont pourtant diamétralement opposées.

Capri Cafaro, qui enseigne à l'American University, estime que les républicains bénéficient d'une tendance de déception chez les électeurs démocrates pour ces élections de mi-mandat. Photo : Courtoisie Capri Cafara

Lorsque les gens se rendent aux urnes, souvent ce ne sont pas des électeurs à enjeu unique. D'un côté, vous pouvez avoir quelqu'un qui dit qu’il n’aime pas la direction que prend l'économie et qu’il veut un changement. Mais, en même temps, il est préoccupé par l’accès à l’avortement, l'immigration ou le contrôle des armes à feu , explique Capri Cafaro, ancienne sénatrice démocrate de l’État de l’Ohio et instructrice au Département des affaires publiques à l'American University.

Un parti peut détenir la clé de la politique économique et l'autre parti, ou l'autre candidat, peut détenir la clé de la politique sociale. En fin de compte, ces électeurs devront décider à la dernière minute lequel des enjeux est le plus important pour eux.

Dans un contexte de polarisation, parfois attisé par certains médias, les sommes d’argent astronomiques dépensées par les partis et comités d’action politique (les PAC ) permettant de convaincre ces convertis de dernière minute .

Les électeurs mobilisés (ou pas) par les sondages

En filigrane de la joute politique et médiatique, on retrouve aussi une multitude de sondages d'opinion diffusés afin d'influencer ces nombreux indécis dans leur décision de dernière minute.

Alors qu’il y a quelques semaines, les démocrates semblaient pouvoir limiter les dégâts en conservant au moins le Sénat, mais en perdant leur majorité à la Chambre des représentants par une bonne poignée de sièges, la tendance à quelques jours du vote semble confirmer le potentiel regain des républicains dans les deux chambres du Congrès.

Le vote par anticipation aurait déjà permis àplus de 33 millions d'électeurs de se prononcer lors de ces élections de mi-mandat Photo : Getty Images / Samuel Corum

Capri Cafaro s’est penchée sur la mobilisation des électeurs et constate que la situation n’est vraiment pas prometteuse pour les démocrates.

Je pense que les sondages sont corrects et que les républicains se dirigent vers la victoire, en partie à cause de l’économie, mais aussi parce qu’il y a une déception chez les démocrates qui va les retenir chez eux. Alors que les républicains sont dynamisés, car c'est l'occasion pour eux de décrocher des sièges avant la prochaine élection présidentielle.

Selon l’organisme United States Elections Project, piloté par le professeur Michael McDonald de l’Université de la Floride, plus de 33 millions d'Américains se seraient déjà prévalus de leur droit de vote pour ces élections de mi-mandat.

Difficile de lire une tendance à travers ces votes par anticipation, mais si le passé est garant de l’avenir, le parti de Trump a un avantage dans ces courses de mi-mandat.

Historiquement, le parti de la Maison-Blanche perd toujours des sièges , fait valoir Mme Cafaro, parce que les électeurs sont toujours à la recherche de solutions à leurs problèmes et donc veulent du changement.

Des dépenses électorales plus en plus élevées

La tendance est très défavorable pour les démocrates de Joe Biden, à seulement quelques jours des élections de mi-mandat. Ils pourraient perdre les deux chambres du Congrès Photo : afp via getty images / SAUL LOEB

Si le montant de 9 milliards de dollars de dépenses électorales a été facilement dépassé pour ces élections de mi-mandat, il y a fort à parier que le montant qui sera injecté dans la campagne électorale de l’élection présidentielle de 2024 atteindra des sommets jamais égalés.

Encore une fois, ces sommes stratosphériques seront très ciblées. Pour le professeur Danilo Yanich, de l’Université du Delaware, cet argent sera dépensé dans les États pivots où tout se joue presque à chaque élection présidentielle.

C'est propre à cette notion de Collège électoral qui détermine le vainqueur. Je ne vois pas comment cela pourrait s'arrêter. Je pense que ces campagnes s'adressent à une partie beaucoup plus petite de l'électorat qui pourrait être persuadé dans un sens ou dans l'autre.

Bref, les électeurs d’une demi douzaine d’États clés dont l’Arizona, le Michigan et la Pennsylvanie seront plus que jamais courtisés et assommés par des quantités astronomiques de publicités négatives pour obtenir les fameuses majorités précaires au Congrès.

La présidentielle de 2020 restera à jamais gravée dans les mémoires des amateurs de chiffres en matière de taux de participation. Cela faisait des décennies que ce taux n'avait pas atteint des niveaux aussi élevés.

Face à une campagne des plus étranges et des plus batailleuses entre Joe Biden et Donald Trump, plus de 158 millions de personnes ont voté lors de cette élection, selon les données compilées par le Pew Research Center, ce qui correspond à 62,8 % des personnes en âge de voter.