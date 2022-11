Le Complexe Équestre Bécancour voit grand

En entrevue à l’émission Toujours le matin, Christian Éthier, consultant au Complexe Équestre Bécancour, tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’une vente en tant que telle. Il souhaite attirer des investisseurs qui sont prêts à faire l’acquisition d’actions. On cherche un partenaire parce qu’on a beaucoup de projets. Cet été on a eu 109 jours d’événements, ce qui fait 20 à 22 000 personnes qui ont foulé le sol du complexe, on est en développement.

La reprise des activités à plein régime après la pandémie a permis de présenter plus d’activités et d’accueillir plus de monde. L’événement de l’Action de grâce a accueilli plus de 500 chevaux. Le complexe peut loger 266 chevaux , explique Christian Éthier. Lorsqu’on a autant de chevaux, on doit monter des chapiteaux.

« Cet été on a eu un débordement, y’a eu tellement de monde sur le site que dépanneurs, épiceries, stations-service, tous ces gens-là ont manqué de produits. C’est un facteur économique important pour la région. » — Une citation de Christian Éthier, consultant au Complexe Équestre Bécancour

Le complexe aimerait remplacer les chapiteaux par la construction d’une nouvelle écurie. Cela permettrait d’étaler ce genre d’activités tout au long de l’année plutôt que de se restreindre à la période estivale comme c’est le cas avec les chapiteaux. Actuellement, le complexe étale ses activités du mois de mars aux mois d’octobre et novembre. Si on pouvait l’habiter durant l’année, on pourrait aller vers une certaine rentabilité , fait valoir Christian Éthier.

Le complexe vise un marché international et regarde du côté de l’Europe.