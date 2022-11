Le maire Jean Lamarche suspend les rencontres préparatoires du conseil municipal

De ces deux sessions de travail, une se tient devant les journalistes, et l’autre à huis clos. C’est là où les échanges sont vifs. Afin d’éviter que les frictions entre élus ne se retrouvent sur la place publique, le maire a décidé que les discussions entre élus se feraient dorénavant lors des soirs de conseil, devant le public.

Ce n’est pas une solution. Un des moyens pour faire retomber la poussière, c’est de suspendre les plénières qui sont en après-midi. Il faut savoir que ce n’est pas inscrit dans un cadre réglementaire, ce n’est pas inscrit non plus dans la Loi sur les cités et villes. C’est vraiment la prérogative du maire de pouvoir ou non inscrire à l’agenda ces rencontres-là , explique Jean Lamarche au micro de l’émission En direct.

Il ajoute mettre en place cette nouvelle façon de faire de façon temporaire quitte à rétablir plus tard des espaces de travail en après-midi.

Trois élus exclus de la rencontre

Lors de cette rencontre convoquée d’urgence, Pascale Albernhe-Lahaie, Luc Tremblay et Pierre-Luc Fortin n’ont pas été conviés. Ils ont été ou devront être rencontrés individuellement.

Pour une bonne raison , explique Jean Lamarche. Mardi, ils s’étaient exprimés abondamment et ça avait fait en sorte que certains ne se sentaient pas libres de s’exprimer. Dans les médias, ils ont pris une place importante et c’est ça que les autres conseillers me disaient : "on n’a pas de place, on aurait aimé donner notre point de vue". Il précise qu’ils ne se sentaient pas à l’aise de parler devant eux.

Les élus devront discuter lors des séance du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Le malaise persiste

Le conseiller Luc Tremblay a qualifié de très particulière cette façon de faire. On a fait part à M. Lamarche de notre malaise, de ne pas avoir été là. J’aurais aimé être là, mais il y a des conseillers qui n’étaient pas à l’aise. Comme c’est temporaire, pour calmer le jeu, je l’accepte. Après ça, il faudra discuter comment on va travailler à l’avenir pour s’assurer que ça aille mieux au conseil, pour que les discussions soient plus harmonieuses.

N’étant pas disponible, Pierre-Luc Fortin n’a pas pu rencontrer le maire. Il abonde dans le même sens. Va falloir qu’on apprenne à communiquer on a un travail à faire. Moi je pense que le respect est possible. Mais il ne faut surtout pas faire des gestes de division et d’exclure des gens. Faut travailler ensemble.

François Belisle a décidé de ne pas prendre part à la rencontre lorsqu’il a réalisé que tous les conseillers n’étaient pas invités. Je trouvais qu’il y avait un malaise, je trouvais que ce n’était pas constructif, je l’ai mis en garde de ne pas faire ça, ça pouvait être perçu comme étant [susceptible de diviser], mais bon, c’est pas moi le boss là-dessus. À ce moment-là, moi j’ai dit : moi je ne serai pas là, mais vous pourrez dire que je suis d’accord avec la mesure qui est proposée.

De son côté, le conseiller René Martin qui a assisté à la rencontre estime qu’il fallait tenter quelque chose pour assainir le climat à l’hôtel de ville. On essaie une autre solution, moi c'est ce que j’ai compris de la part du maire et j’apprécie ce qu'il a fait, il a essayé autre chose. Assurément, si je me mets à la place des trois, je comprends parfaitement qu’ils ne devaient pas être contents. Le conseiller ajoute que le maire doit les rencontrer et que la séance a été enregistrée pour le cas où ils souhaiteraient la voir. Il n’y a pas d’agenda là , précise-t-il.

Les élus souhaitent maintenant se consacrer à l’élaboration du budget et au dépôt du plan triennal d’immobilisation (PTI) vendredi.

Avec les informations d'Amélie Desmarais