Environ 50 % de médecins en Saskatchewan ont été formés à l’étranger, selon l’ICIS

La Saskatchewan est l'une des provinces canadiennes avec le plus grand nombre de médecins formés à l’étranger dans son système de santé, selon l'Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). La conséquence des conditions facilitées par la province pour contrer la pénurie de personnel soignant.

En 2020, la Saskatchewan affichait un taux de 49 % de médecins diplômés de l’étranger contre la moyenne canadienne 26 %, note l' ICIS .

Les conditions ont été assouplies par la province pour faire face au manque de personnel soignant.

Ainsi, pour être médecin de famille dans la province, il faut réussir le test du programme d'évaluation internationale de la pratique médicale de la Saskatchewan.

Selon le directeur du programme, le Dr Jon Witt, c’est une solution qui favorise le recrutement d'un plus grand nombre de médecins dans la province.

L e programme international d'évaluation de la pratique des médecins de la Saskatchewan et les autres initiatives médicales sont simplement le processus qui facilite le chemin vers la pratique et qui garantit que les médecins sont en sécurité et capables de travailler dans le contexte des soins de santé en Saskatchewan , a déclaré le Dr Jon Witt.

Le médecin Mehdi Shadmani a quitté l'Iran et est arrivé au Canada en 2010 en vertu du programme d'immigrant qualifié.

Après avoir fait 4 examens en vue d'obtenir sa licence du Conseil Médical du Canada, il est retourné dans son pays d'origine afin d'accumuler de l'expérience terrain ou il travaillait également en milieu rural.

Ce qui est très intéressant ici, c'est de travailler sur tous les aspects de la médecine. Je vois mes patients en tant que médecin de famille, je vois des patients sans rendez-vous, j'ai des lits à l'hôpital, même s'il n'y en a que cinq a-t-il souligné.

D’autres médecins originaires de la Saskatchewan mais formés à l’étranger se réjouissent également d'avoir pu se faire une place dans le système de santé de la province, à l’instar du Dr Chad McIntyre, originaire de la petite bourgade de Alida, à côté de Redvers, au sud-est de la province où il pratique depuis 2015.

La province fait tout son possible pour embaucher les médecins provenant de l’étranger, et aussi embaucher ceux qui sont diplômés en médecine à l’extérieur de la province, mais qui sont originaires de la Saskatchewan, comme lui , a-t-il dit.

En plus du programme international d'évaluation de la pratique des médecins de la Saskatchewan, la province dispose d'un autre programme qui offre un soutien aux diplômés internationaux en médecine, résidant en Saskatchewan.

