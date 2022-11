Eli Tareq El Bechelany-Lynch remporte le Grand Prix du livre de Montréal

L'ouvrage est imprégné du vécu d'Eli Tareq El Bechelany-Lynch, qui s'identifie comme personne trans, et explore les lieux, les langues et les corps, quelque part entre Montréal et le Liban. Il s'agit de son second livre après Knot Body, paru en 2020.

The Good Arabs est l'un des rares livres écrits principalement en anglais – il est parsemé de mots en français et en arabe – à s'être mérité le Grand Prix du livre de Montréal depuis sa création en 1965.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le livre «The Good Arabs», d'Eli Tareq El Bechelany-Lynch. Photo : Metonymy Press

Eli Tareq El Bechelany-Lynch coiffe donc au fil d'arrivée Daniel Canty (Estuaire), Alain Farah (Mille secrets mille dangers), Heather O’Neill (When We Lost Our Heads) et Maxime Raymond Bock (Morel).

Le Grand Prix est assorti d'une bourse de 15 000 $, tandis que les finalistes obtiennent une enveloppe de 1000 $.

L'an passé, l'auteur Nicholas Dawson s'était mérité les honneurs avec son livre Désormais, ma demeure, qui marie l'essai, la poésie et le récit pour aborder le thème de la dépression.

Martine Delvaux (2020), Anaïs Barbeau-Lavalette (2016) et Dany Laferrière (2009) font également partie des personnes ayant remporté le Grand Prix du livre de Montréal par le passé.