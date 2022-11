Après huit ans et plus de 300 heures de tournage, le documentaire En attendant Raif prend l’affiche vendredi au Québec. Celui-ci retrace le parcours de combattante d’Ensaf Haidar, qui a milité pendant de nombreuses années pour la libération de son mari, le prisonnier d’opinion Raif Badawi.

Elsaf, c’est une force de la nature , lance d’emblée Patricio Henriquez, qui signe le long métrage avec Luc Côté. Moi, je pense que c’est génétique chez elle. Elle a un esprit de rébellion.

En 2012, son mari a été condamné à dix ans d’emprisonnement en Arabie Saoudie pour ses billets de blogue progressistes. Il a également subi 50 coups de fouet, une épreuve douloureuse pour lui comme pour sa famille, qui a été contrainte de quitter le pays et de s’installer au Canada.

Mais Elsaf Haidar n'a jamais baissé les bras. Ces dix dernières années, elle a arpenté le monde sans relâche afin d’amplifier l’histoire de Raif Badawi, avec l'objectif avoué de la pression sur le gouvernement saoudien.

Ensaf, son choix, ça a été de se servir de sa liberté. Ça définit tout ce qu’elle est et tout ce qu’elle fait , dit Colette Loumède, l’une des productrices du documentaire.

« C’est une femme qui a eu soif de liberté, et maintenant qu’elle l’a, c’est son arme. » — Une citation de Colette Loumède, coproductrice d’En attendant Raif.

Si Raif Badawi a été libéré de prison cette année, il n’a toujours pas obtenu la permission de quitter l’Arabie Saoudite, ce qui l’empêche de rejoindre sa famille à Sherbrooke.

Explorer le quotidien

Le documentaire En attendant Raif représente huit ans de travail et plus de 300 heures de tournage, réparties sur 186 jours. Les aller-retour de l’équipe ont donc été bien nombreux entre Montréal et Québec.

Avec ses caméras, elle a pu capter le quotidien d’Ensaf Haidar. Ses vigies pour Raif Badawi, mais aussi ses cours de conduite, véritable quête d’émancipation pour une femme qui n’avait pas le droit de prendre le volant dans son pays d’origine.

Aller chercher son mari à l’aéroport en voiture est d’ailleurs l’un de ses rêves, selon Colette Loumède et Patricio Henriquez.

Ce long projet a aussi permis à l’équipe du documentaire de développer une relation singulière avec la famille. Dans une scène improvisée du long métrage, Luc Côté laisse de côté son rôle de réalisateur le temps d’accompagner Dodi, l’un des trois enfants d’Ensaf Haidar et de Raif Badawi, dans son premier rasage.

Ensaf Haidar et ses trois enfants, Najwa, Doudi et Myriyam. Photo : ONF

Si travailler sur un projet pendant huit ans a ses avantages, cela entraîne aussi son lot de défis, comme l’explique Colette Loumède. C'est dur de garder le focus. On change, en huit ans. Tout bouge.

La pandémie a d’ailleurs prolongé le projet, ce qui a permis à l’équipe d’inclure la candidature d’Ensaf Haidar au Bloc québécois, ainsi que la libération de prison de Raif Badawi.

Le documentaire En attendant Raif, produit par Macumba médias et l’Office national du film du Canada, prend l’affiche vendredi dans cinq cinémas de Montréal, Québec et Sherbrooke.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Émilie Perreault, animatrice de l'émission Il restera toujours la culture. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.