Un photographe de Vancouver célébré dans le National Geographic

Fasciné par la photographie depuis sa tendre enfance, Martin Gregus a toujours été inspiré par son père, lui aussi photographe professionnel. Ayant grandi en Slovaquie avant de déménager au Canada à l’âge de huit ans, il a tout de suite été attiré par les vastes étendues qu’offrent les paysages canadiens.

Plusieurs influences ont guidé son parcours de photographe. Son père, avec qui il a pris les clichés qui lui ont valu les récentes accolades, a été le premier à lui montrer les dessous du métier.

Il a aussi été subjugué dès sa plus tendre enfance par les films du célèbre réalisateur David Attenborough, le poussant encore à ce jour à comprendre le monde qui l’entoure pour ensuite en capter l’essence à travers une perspective unique.

Le réalisateur-vidéaste Simon Gohier est allé à la rencontre du photographe qui a côtoyé les ours polaires dans l'Arctique canadien pendant des années.

La passion, gage de succès

C’est donc avec ces références en tête qu’il s’est lancé éperdument dans la photographie des joyaux de la nature qui l'entouraient. D’abord équipé d’un appareil photo de seulement 6 mégapixels, il n’a jamais considéré être limité par des équipements jugés dépassés; affirmant sans l’ombre d’un doute que l’élément le plus important dans la carrière d’un photographe est la passion qui l’anime, doublé du désir d’aller à la rencontre de sujets.

Il attribue ainsi ses succès au fait qu’il n’a jamais accepté la défaite ou la résignation. Ses premières expéditions dans l’Arctique remontant à 2015, il a toujours su trouver les moyens de financer lui-même des aventures qui sont accompagnées de factures très salées. Il a amassé son argent en travaillant pour l’entreprise de sa sœur, entre autres, priorisant ses futures escapades par-dessus tout le reste.

Martin souhaite que les gens voient ses photos comme un rappel qu'il faut aimer le monde naturel et le préserver. Photo : Martin Gregus

Il estime avoir investi entre 60 000 et 80 000 dollars pour l’expédition qui l’a éventuellement révélé au reste du monde, et ce sans avoir la moindre garantie qu’il en fasse un gain financier.

Martin Gregus est très reconnaissant de la chance qu’il a eu d’avoir été témoin de scènes qu’il juge inoubliables. On peut facilement ressentir une réelle fébrilité en sa présence, surtout lorsqu’il décrit comment il a photographié un ours nageant à moins d’un mètre de lui. Il va même jusqu’à dire qu’il doit sa carrière et ses succès aux ours polaires de l’Arctique canadien.

Non seulement attribue-t-il ses dernières percées professionnelles aux grands mammifères qu’il a côtoyés, mais il se rend compte qu’ils lui ont permis d’en apprendre beaucoup sur lui-même. Ayant passé tellement de temps à leurs côtés, il a même été jusqu’à nommer chaque animal avec qui il a développé une forme d’intimité.

Deux femelles se rafraîchissant et jouant pendant une chaude journée d'été. Martin a utilisé un drone pour saisir ce moment. Pour lui, la forme du cœur symbolise l'apparente affection fraternelle entre elles et "l'amour que nous devons, en tant qu'êtres humains, au monde naturel". Photo : Martin Gregus

L'humilité face à la grandeur du monde

L’expérience lui a insufflé une nouvelle forme d’humilité. D’un côté, il rappelle à quel point il était facile pour ces grands prédateurs de venir les dévorer, mais à l’inverse, il a été estomaqué en observant les impacts directs de la civilisation sur les territoires qu’occupent les ours blancs.

« L’Arctique est tout sauf immaculé. Il y a de la pollution plastique partout et nous avons dû ramasser des déchets. Sans compter la fumée des feux de forêt qui s’est étendue jusque là-bas et qui a un impact sur leurs vies. » — Une citation de Martin Gregus, photographe

Martin Gregus se rappelle avec émotion ce moment qu'il espérait capter depuis des années. Photo : Martin Gregus

La grande leçon que Martin retire de ses expéditions au cercle polaire est la prise de conscience de la petitesse de l’être humain et de la planète sur laquelle nous vivons.

Quand les gens s’émerveillent à la vue des images qu’il a captées et décrivent la paix et la sérénité qu’elles leur inspirent, Martin Gregus espère que ces émotions permettent aux gens de former un lien affectif avec ces êtres vivants.

Il croit que c’est la voie par laquelle les gens seront enfin motivés à agir pour tenter de sauver une espèce qui est à l'avant-scène des bouleversements climatiques.