Le changement d’heure, une galère pour certains parents

Le changement affecte notamment les enfants en bas âge pour qui le sommeil est primordial. Surtout pendant les premières années.

Adapter la routine des siestes peut être un défi. Les endormissements le soir peuvent être un petit peu plus difficiles , liste Marie-Pier Villeneuve, spécialiste du sommeil des enfants de 0 à 5 ans et fondatrice de Bedaine Urbaine.

Avancer ou reculer d'une heure a une incidence sur le sommeil des tout-petits. Photo : getty images/istockphoto / evgenyatamanenko

Perte de l’appétit et troubles de l’humeur peuvent aussi survenir. Ça peut même venir jouer sur le système immunitaire. Un enfant fatigué peut être plus enclin à attraper différents virus , souligne-t-elle.

Comment gérer au mieux la situation? Marie-Pier Villeneuve prévient : Il n’y a pas de formule magique .

Il reste préférable d’y aller progressivement à coups de 10 à 15 minutes tous les deux ou trois jours. Encore là, il faut voir comment l’enfant réagit et s’adapter .

Plus facilement surmontable, voire profitable

La bonne nouvelle est que ce retour à l’heure normale, par opposition au passage à l’heure avancée au printemps, est facilement surmontable tant pour les petits que pour les grands, voire profitable, puisqu’il fera jour plus tôt.

C'est la lumière qu'on reçoit, surtout le matin, qui permet de dire à notre horloge interne, voilà, c'est parti la journée! C'est l'heure , indique Joseph De Koninck, professeur émérite à l’Université d’Ottawa et membre d’honneur de la Société canadienne du sommeil (SCS).

Avancer nos montres et nos horloges en mars et donc avoir une nuit écourtée d’une heure est plus préjudiciable. Toute la littérature qu'on a montre que le lundi matin, il y a plus d'accidents d'auto, plus d'accidents du travail , note-t-il.

Bien dormir est essentiel pour la santé. Photo : iStock

Le changement d’heure est apparu au Canada en 1918.

Ce qu'on voulait faire à l'époque, c’était calquer les heures où les gens sont éveillés avec les heures d'ensoleillement. On se disait qu’en faisant ça, on allait faire des économies d’énergie , rappelle André Grandchamps, astronome au Planétarium Rio Tito Alcan à Montréal.

Des décennies durant, l’argument était fondé.

Aujourd'hui, il faut bien avouer qu’il ne tient plus la route. Quand on regarde les différentes études, on se rend compte que l’éclairage ne représente plus que 5 % de notre consommation énergétique contre 50 % pour le chauffage , explique le scientifique.

Québec ouvert à la discussion

Au début de l’été, la Société canadienne du sommeil a transmis ses recommandations au bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada, Mona Nemer.

La SCS préconise d’abolir le changement d’heure et de se caler sur l’heure normale tout au long de l’année. Ou bien alors si la pratique est maintenue de la programmer dans la nuit du vendredi au samedi et non plus au milieu du week-end.

Ça donnerait plus de temps à la plupart des citoyens pour adapter leur sommeil avant le retour aux activités scolaires et professionnelles du lundi , déclare Célyne Bastien, professeur à l’Université Laval et présidente de la SCS .

Elle ajoute qu’il faudrait aussi planifier les changements d’heure au début des mois d’octobre et d’avril. Ils se produiraient plus près des équinoxes et devraient être moins perturbateurs.

Avec le passage à l'heure d'hiver, le soleil se lèvera plus tôt le matin. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Ce sont les provinces qui fixent le temps légal sur leur territoire. Alors quel avenir pour le changement d’heure au Québec?

Le gouvernement est ouvert à analyser cette question. Cela dit, actuellement, nos efforts se concentrent sur la lutte contre l’inflation , nous indique-t-on par courriel.