Les traditionnels trains de Noël du parc Stanley sont cloués sur place

Dans un communiqué, la Commission explique que les vieilles locomotives ont des problèmes mécaniques depuis l’an dernier. Elle précise que certains des engins ont plus de 60 ans et ont besoin de pièces uniques difficiles à obtenir. La main-d'œuvre spécialisée pour effectuer les travaux est également dure à trouver.

L’organisme Technical Safety BC, qui s’occupe de l’inspection, recommandera les prochaines étapes à suivre.

Ce n'est pas la première année que les trains ne roulent pas. Il y a deux ans, les événements Bright Nights et Halloween Ghost Train ont annulé leurs activités avec les trains en raison de la pandémie. Puis, l’an dernier, les incidents concernant des coyotes ont à nouveau forcé les trains à rester sur place.

« Il s'agit d'une tradition appréciée par de nombreuses personnes à Vancouver. Bien qu'il soit décevant que les trains ne puissent pas faire partie de l'événement, cette année, en raison de défis techniques, nous nous engageons à aider à créer le meilleur événement possible. » — Une citation de Steve Jackson, directeur des services aux entreprises de la Commission des parcs de Vancouver

Pour son 25e anniversaire, Bright Nights offrira une exposition de lumières et des spectacles, comme un camion de pompier rétro et un renne rouge géant. L’événement offre aussi de la nourriture réconfortante, comme des churros, des bretzels et du chocolat chaud.

Bright Nights se déroulera du 1er décembre au 1er janvier. L’argent récolté grâce à la vente de billets d’entrée sera remis à la fondation Burn Fund, qui vient notamment en aide aux grands brûlés.