À quand un établissement pour les arts de la scène au Nunavut?

Depuis un peu plus de dix ans, l’organisme à but non lucratif Qaggiavuut milite pour la mise en place d’un lieu de création, de prestations et de formation pour des artistes du Nunavut.

C’est un besoin urgent et critique , affirme d’emblée la directrice générale de l’organisme, Looee Arreak, qui est aussi compositrice et interprète. Devant l’absence de lieu de création, dit-elle, il est difficile pour les artistes nunavummiut de percer sur la scène nationale et d’obtenir des bourses à l’extérieur du territoire.

Le fait de ne pas avoir de bâtiment nous maintient à un niveau que nous tentons de surpasser. Pour pouvoir viser haut, il faut un espace professionnel.

Looee Arreak reconnaît que le projet de centre des arts de la scène a stagné ; un retard qu’elle associe à un changement de personnel au sein de l’administration de l’organisme. J’ai dû reprendre les choses là où elles avaient été laissées , explique celle qui a pris les rênes de la direction générale il y a environ un an.

Elle s’attend à reprendre le lobbyisme autour du projet à partir du mois de janvier.

Le manque d’espace, un défi de longue date

Le secteur de la culture n’est pas épargné par la pénurie d’infrastructures qui perdure d’année en année à travers le territoire.

À l’heure actuelle, les artistes qui souhaitent se produire devant un public doivent user de créativité, notamment en utilisant des gymnases d’écoles, des salles communautaires ou des bars.

L’organisme Qaggiavuut a pignon sur rue dans un bâtiment résidentiel d’Iqaluit converti en petit lieu de création. L’endroit où nous sommes actuellement est trop petit , soutient Looee Arreak. Nous n’avons pas de place pour répéter et pour accommoder des prestations.

Qaggiavuut a aménagé son quartier général dans une maison d'Iqaluit. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

En février 2020, une étude de faisabilité (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) commandée par Qaggiavuut a conclu que le projet de centre des arts de la scène parviendrait à créer un peu plus de 400 emplois à temps plein et qu’il contribuerait 21 millions de dollars au produit intérieur brut du Nunavut.

La construction de l’établissement, baptisé Qaggiq Hub, coûterait entre 47 et 56 millions de dollars selon le nombre de phases retenues. En inuktitut, qaggiq fait référence à un igloo de très grande taille servant de lieu de rassemblement pour renforcer la culture inuit, échanger et célébrer des traditions.

Une maquette virtuelle du «Qaggiq», le centre pour les arts de la scène que l'organisme Qaggiavuut souhaite construire à Iqaluit. Photo : Diamond Schmitt Architects/Qaggiavuut

Selon Looee Arreak, le financement est le principal défi pour mettre en œuvre ce projet. En 2020, l’organisme a demandé un soutien financier d’environ 30 millions de dollars au gouvernement fédéral, mais cette requête n’a pas abouti.

Pour l’instant, j’étudie l’option d’avoir recours à un établissement temporaire , explique Looee Arreak.

Qaggiavuut mène aussi des discussions avec le Conseil des arts du Canada (CAC) qui a lui a exprimé son soutien. Pour nous, c’est vraiment important de ne pas prescrire ce qui doit être fait, de ne surtout pas imposer une vision, mais plus de comprendre les véritables aspirations et de les soutenir le mieux qu’on peut , affirme le directeur et chef de la direction du CAC , Simon Brault.

Selon Simon Brault, le Conseil des arts du Canada est prêt à «soutenir au niveau du contenu» le projet de centre des arts de la scène de l'organisme Qaggiavuut. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Un tremplin vers la scène nationale

Devant l’impossibilité de présenter des spectacles au Nunavut, l’organisme Qaggiavuut a dû se résoudre à tenir son sommet annuel à Ottawa, du 3 au 7 novembre, plutôt que devant un public nordique. Nous avons plus de soutien à Ottawa , affirme Looee Arreak.

La danseuse de tambour Sandi Vincent est au nombre des artistes qui ont fait le voyage jusqu'à la capitale nationale. Elle y présentera une pièce de théâtre qui explore la légende inuit de Takanaaluk, aussi connue sous le nom de Sedna, la déesse de la mer.

De gauche à droite, les artistes Sim Knicklebein, Julie Alivaktuk, Sandi Vincent et Josh Qaumariaq répètent leur pièce de théâtre dans le local de Qaggiavuut, à Iqaluit, au mois d'octobre. Photo : Bernice Clarke/Photo soumise par Sandi Vincent

Je suis heureuse qu’un événement comme celui-ci puisse quand même avoir lieu, mais ça changerait les choses de pouvoir avoir cette expérience ici, au Nunavut , dit-elle.

« Le storytelling est une belle manière de transmettre les valeurs et l’histoire. Ce serait bien de montrer que nous valorisons cela en ayant accès à un lieu [destiné aux arts de la scène]. » — Une citation de Sandi Vincent, artiste inuk

«Le Nunavut regorge d'artistes inuit qui disposent de nombreux talents», soutient Sandi Vincent. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Au cours des dernières années, plusieurs artistes inuit ont été finalistes ou lauréates de prix de renommée nationale, dont la chanteuse Tanya Tagaq, qui a remporté le prix de musique Polaris en 2014 ou encore l’artiste multidisciplinaire Laakkuluk Williamson Bathory, lauréate du Prix Sobeys pour les arts, en 2021.

Il y a des artistes qui ont réussi à percer en dépit du fait qu’il n’y a pas ces installations, mais je pense qu’en ayant des installations comme [un centre des arts de la scène], on augmente les chances [...] de développer son art jusqu’à sa limite , croit Simon Brault.

C’est un centre qui doit d’abord et avant tout servir les gens du Nord , conclut-il.