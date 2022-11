Crypto : Guillaume Côté revient danser sur les planches de Québec

Un texte de Gabrielle Morissette

Le danseur étoile et chorégraphe au Ballet national du Canada à Toronto, Guillaume Côté, est à Québec les 3, 4, et 5 novembre dans le cadre de sa tournée Crypto. C’est un retour au bercail qui fait du bien pour le fondateur de la compagnie Côté Danse.

« Ça me touche vraiment au cœur d’être de retour ici, c’est proche de ma région du Lac-Saint-Jean. » — Une citation de Guillaume Côté, danseur et chorégraphe

Je me suis produit partout au monde très longtemps, ça me fait tellement du bien de revenir dans ma région et ça me fait du bien de rencontrer les gens et de voir aussi la passion que les Québécois ont pour la danse , ajoute-t-il.

Création multidisciplinaire de haut calibre

Le spectacle Crypto allie la danse classique et contemporaine, le théâtre et les arts numériques.

On y raconte l’histoire d’un couple mal en point qui tente de s’en sortir en capturant et en domestiquant une créature mythique, le Crypto, supposément dotée d’un pouvoir de guérison exceptionnel. Les thèmes du contrôle de son environnement et de la transformation artificielle de la beauté sont centraux.

Casia Vengoechea et Guillaume Coté dans le spectacle «Crypto». Photo : Sasha Onyshchenko

On vit dans un monde en ce moment où l’on essaie de contrôler la nature. On n’aime pas le sauvage [...] Quand il y a quelque chose qu’on ne comprend pas, on essaie de le dénaturer pour le rendre plus facile à comprendre.[...] L’histoire résonne beaucoup avec les gens , souligne Guillaume Côté.

Les danseurs de renom Greta Hodgkinson, Natasha Poon Woo et Casia Vengoechea accompagnent Guillaume Côté dans l’interprétation de Crypto. Le compositeur suédois Mikael Karlsson a écrit la musique spécifiquement pour le spectacle. L’ajout de narration, de vidéos et d’effets visuels sophistiqués rend l’histoire plus accessible, quoique non conventionnelle.

L'œuvre «Crypto» s'accompagne d'effets visuels. Photo : Sasha Onyshchenko

Je pense que Crypto peut offrir une façon de voir la danse un peu plus moderne [...] Pour les gens qui pensent venir voir du ballet, ce n’est pas du ballet, et il y a beaucoup d’éléments qui sont accessibles et d’autres qui sont intéressants pour tout le monde , précise-t-il.

Crypto est présenté au Diamant jusqu’à samedi.

Avec les informations de Valérie Cloutier