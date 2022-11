Légère baisse des dépenses en santé de l’Alberta en 2022

Porte-parole de l’ ICIS pour le rapport  (Nouvelle fenêtre) , Pierre Léveillé tient toutefois à relativiser cette baisse. Avant la pandémie ou au début [de celle-ci], il y a eu de grosses hausses des dépenses en santé en Alberta, jusqu’à 7,3 % , dit-il, en ajoutant qu’il s’agissait de hausses qu’on n’a pas vues au cours des 10 ou 15 dernières années .

De plus, selon lui, une partie des fonds injectés par la province dans son système de santé en 2020 est restée dans le circuit.

Une autre donnée importante du rapport concernant l’Alberta est que, pour la première fois, les dépenses de la province pour les médecins ont surpassé celles en médicaments : 14,6 % contre 13,1 %, alors que les dépenses dans les hôpitaux viennent en tête avec le quart des dépenses totales en santé.

Les dépenses des hôpitaux incluent les salaires du personnel, les fournitures, les équipements, l’administration et le soutien, comme la buanderie et l'entretien ménager. Les médecins ne sont pas inclus dans le calcul.

Pierre Léveillé explique la hausse des dépenses en honoraires de médecins par le fait que, selon lui, au plus fort de la pandémie, beaucoup de gens n’ont pas dû se présenter chez leur médecin pour des rendez-vous routiniers au sujet, par exemple, de maladies chroniques ou pour d’autres petits bobos .

Les rendez-vous médicaux ayant repris à présent, cela donne lieu à une augmentation de la demande de services de médecins, donc à une augmentation des dépenses pour leurs honoraires, relève-t-il.

Professeure au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Calgary, Fiona Clement n’est pas non plus surprise par la hausse des dépenses destinées aux médecins. Elle l’attribue au contexte actuel, marqué notamment par l’inflation et par la surenchère salariale, dans un marché médical très concurrentiel, où tout le monde pense à augmenter son offre pour attirer plus de médecins.

En moyenne, la province devrait débourser 8545 $ par habitant en 2022, soit un cran en dessous de la moyenne nationale que les prévisions situent à 8563 $ par personne.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pierre Léveillé note par ailleurs que les dépenses de la province liées à la COVID-19 ont commencé à baisser. Au début de 2020, l’Alberta avait consacré 2,9 milliards de dollars [à la pandémie], ce qui représentait alors environ 8 % de ses dépenses totales en santé.

Selon les prévisions pour 2022, ces dépenses devraient retomber à 2 %, dit-il.

Avec des informations de Julien Latraverse