Une Crie poursuit un hôpital albertain pour plus de 1,3 M$, après la mort de son bébé

Avertissement : cette histoire contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver bouleversants.

Pearl Gambler a raconté son histoire jeudi lors d’une conférence de presse. La membre de la Première Nation crie de Bigstone allègue avoir été victime de discrimination de la part du personnel de santé, qui lui aurait offert une qualité de soin moindre à elle et son bébé, lors de son séjour à l’hôpital Misericordia, en juin 2020.

La mère de famille dit aussi dans sa demande introductive d’instance déposée à la Cour du Banc du Roi le 12 octobre avoir été victime de violence médicale et qu’une infirmière de l’établissement aurait qualifié son bébé mort de spécimen .

Le grand chef du Traité numéro 8, Arthur Noskey, demande une enquête publique pour faire la lumière sur les événements allégués par Pearl Gambler.

Il somme aussi le gouvernement provincial de s’attaquer aux problèmes de discrimination systémiques rencontrés par les Autochtones dans l’accès aux soins avec l’application complète des sept appels à l’action en santé soulignée par la Commission vérité et réconciliation.  (Nouvelle fenêtre)

« Ce qui est arrivé à Pearl et sa fille prouve que les vies autochtones continuent d’être moins importantes que les autres dans le système de santé albertain. » — Une citation de Arthur Noskey, grand chef du Traité numéro 8

Dans une déclaration envoyée par courriel, le gestionnaire de l’hôpital, Covenant Health, a déclaré prendre toutes les plaintes et préoccupations au sérieux, incluant les allégations de racisme et de discrimination et ajoute que le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n’ont pas sa place au sein de Covenant Health .

Compte tenu des lois sur la protection de la vie privée, nous ne pouvons pas commenter [l’affaire] ni discuter d’informations spécifiques des patients , précise Covenant Health.

Le ministre de la Santé albertain, Jason Copping, a reconnu par courriel jeudi soir que les Autochtones ont trop souvent l'impression d'être la cible de discriminations dans le système de santé et que cela doit changer . Il souligne que Covenant Health examine les allégations de Pearl Gambler, et dit attendre les conclusions .

Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour.

Forte. Résiliente. Autochtone.

Pearl Gambler se rappelle encore comment elle était vêtue lors de son arrivée à l’Hôpital Misericordia le 11 juin 2020 : ses cheveux étaient tressés en deux nattes et elle portait un chandail où il est écrit en anglais Forte. Résiliente. Autochtone.

Le même chandail que je porte en ce moment , a-t-elle remarqué lors de la conférence de presse.

Alors qu'elle avait des douleurs, son gynécologue-obstétricien l'envoie à l’hôpital pour qu’elle subisse un cerclage du col de l’utérus, une procédure chirurgicale utilisée pour éviter que ce dernier ne se dilate et prévenir ainsi un accouchement prématuré. Mais on lui aurait refusé l’accès de la maternité de l’hôpital une fois sur place, à sa grande surprise.

L’infirmière à l'accueil lui aurait alors assuré qu’il n’y a rien ici pour elle tout en la référant aux urgences de l’établissement. Pearl Gambler aurait alors obtenu un lit dans une chambre partagée avec d’autres patients, après plusieurs heures d'attentes.

Pearl Gambler devant l'Hôpital Misericordia, dans l'ouest d'Edmonton. Photo : Première Nation Athabasca Chipewyan

Quelque temps après son admission, entre la soirée et la matinée, la mère de deux enfants aurait rencontré deux médecins. Ces derniers lui auraient alors déconseillé un examen vaginal par crainte de perturber son utérus, ce qui aurait pu lui causer des contractions et un possible accouchement prématuré.

Une gynécologue-obstétricienne est ensuite venue examiner la femme enceinte plus tard vers 8 h 20, selon Pearl Gambler. Cette personne lui aurait alors affirmé devoir procéder à un examen vaginal. Pearl Gambler aurait initialement refusé, en raison des inquiétudes soulevées précédemment par les deux autres médecins, mais elle aurait tout de même consenti à l'examen, sous la contrainte, dit-elle.

L'intervention de la gynécologue lui aurait causé une immense douleur, qu'elle décrit comme la pire qu’elle ait connue durant ses trois grossesses.

Pearl Gambler assure que son bébé est né en vie

Pearl Gambler aurait également ressenti le début de contractions intenses après son examen vaginal. À environ 9 h 28, le 12 juin, elle accouche, à 19 semaines de grossesse, d'un bébé, sans assistance médicale, malgré ses demandes d'aide répétées. J’ai commencé à crier et à frapper la sonnette et personne n’est venu , a-t-elle affirmé jeudi.

Elle raconte que les seules personnes dans la pièce sont alors les autres patients, son partenaire et un infirmier qui ne serait pas intervenu pendant l'accouchement.

« Je criais, je pouvais sentir ma fille bouger sous moi, je pouvais sentir ses membres, et [l'infirmier] est juste resté là. Il m’a seulement regardé. » — Une citation de Pearl Gambler

Pearl Gambler assure que sa fille était vivante après sa naissance, mais qu'elle avait de la difficulté à respirer. Sa fille n’aurait pas reçu d’aide médicale immédiate et serait morte, selon elle, après avoir été prise en charge par des infirmières et des médecins.

Pearl Gambler aurait également subi une hémorragie et attendu cinq heures pour qu'on l'aide à expulser son placenta. De plus, la Crie soutient qu'une infirmière aurait demandé si elle voulait récupérer son « spécimen » en référence à son bébé décédé.

Les événements qui lui sont arrivés ne me seraient jamais arrivés, à moi, une femme caucasienne , a insisté jeudi son avocate, Shelagh McGregor.