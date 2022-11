Énoncé économique : l’opposition aux Communes n’est pas convaincue

Il n’y a pas de réponse, pas de mesures concrètes, que du réchauffé , a soutenu le porte-parole du Bloc québécois en matière de finances, Gabriel Ste-Marie.

Pour le Bloc, la priorité aurait été de procéder à une réforme en profondeur de l’assurance-emploi, meilleure façon, selon eux, de stabiliser l’économie en cas de récession. Les bloquistes réclamaient également une hausse immédiate et durable des transferts en santé, ainsi que des mesures pour venir en aide aux aînés, très touchés par l’inflation.

Rien de tout cela ne s’est concrétisé, a déploré M. Ste-Marie.

« On pose un diagnostic, on utilise le mot inflation plus d'une centaine de fois, mais en réponse à ça, on utilise les mesures du printemps dernier. »