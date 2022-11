La police rencontrera Naheed Nenshi pour un prétendu complot visant à le piéger

Mauvaise comédie

L’ancien maire compare ce prétendu complot avec une mauvaise comédie menée par des personnes très incompétentes qui tentent de faire des choses .

Bien qu’il se dise déçu , Naheed Nenshi a affirmé ne pas être surpris.

« Il y a des gens à la Ville qui, depuis trop longtemps, pensent que leur richesse et leurs relations les placent au-dessus des citoyens ordinaires et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » — Une citation de Naheed Nenshi, ancien maire de Calgary

Lettre à la Russie

Naheed Nenshi a été choqué et trouve ridicule que Sean Chu, conseiller du quartier 4 et Joe Magliocca, ancien conseiller du quartier 2, aient écrit une lettre au gouvernement de la Russie pour les inviter à venir voir les opportunités d’investissement dans la métropole.

Ces deux conseillers en particulier, je ne me souviens pas qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec le développement économique ou les visites protocolaires internationales , a-t-il affirmé lors de l’entrevue. Je ris à l'idée qu'ils essaient d'établir un plan et un programme pour les dignitaires et les investisseurs internationaux.

Sean Chu a indiqué mercredi sur Twitter avoir rencontré un dénommé David Wallace en 2019. Selon lui, ce dernier s’était présenté comme un conseiller pour les investisseurs commerciaux qui cherchaient à dépenser de l'argent à Calgary.

Calgary étant en pleine récession économique à l'époque, je pensais que tout investissement à grande échelle devait être encouragé , écrit-il.

Il précise qu’une fois la lettre envoyée, il n’a eu aucun retour de la Russie et plus aucun contact avec David Wallace.

Prétendu complot

Selon Canadaland, le site d'information qui a fait état de ce prétendu complot, plusieurs personnes étaient impliquées dans un plan visant à entacher la réputation de Naheed Nenshi et à le démettre de ses fonctions.

Selon l’article, David Wallace aurait été embauché des opposants au maire en 2019.

Ce dernier se faisait passer pour un conseiller politique et devait mettre en place un scénario mettant le maire dans une position compromettante pour ensuite l’enregistrer en train d'accepter des faveurs.

Naheed Nenshi n'a pas accepté d'argent.

Avec des informations de Scott Dippel