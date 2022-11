Ouragan Lisa : l’orangeraie d’une Saguenéenne épargnée au Belize

Geneviève Sorel y possède une orangeraie avec son conjoint, Thierry Leblanc, originaire de la Gaspésie. L'entreprise se nomme L'Odyssée de la grosse licorne.

Heureusement pour eux, les éléments se sont beaucoup moins déchaînés dans le secteur qu’ils habitent, au sud de la capitale, Belize City, qui a été plus touchée,

En ce moment, il fait beau, c’est très tranquille, le vent est tombé, il n’y a plus de pluie, le soleil est revenu. Bref, ç’a été un court moment de stress pour nous, c’était notre première fois, mais ça a bien été, on s’en est sorti, mieux qu’ailleurs au pays , a raconté Geneviève Sorel lors d’une conversation vidéo.

Geneviève Sorel possède une orangeraie au Belize avec son conjoint. Photo : Radio-Canada

Lisa a été rétrogradée en tempête tropicale et se dirige maintenant vers le Mexique.

En préparation à l’ouragan, l’état d’urgence avait été décrété. Les commerces et les écoles avaient été fermés.

Dans le fond, ce qu’on a fait c’est qu’on a pris tout ce qui pouvait partir au vent, tout ce qui pouvait devenir une arme, un potentiel danger, donc on a fixé ça solidement. On a attaché le barbecue au sol avec des chaînes, on l’a ancré avec des blocs de béton [...] Puis après ça, on attend , a-t-elle raconté au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Geneviève Sorel et Thierry Leblanc produisent désormais des oranges au Belize. Photo : Gracieuseté

Le couple a quitté le Québec, car il en avait assez de la routine du quotidien, en plus de l’impossibilité de vraiment déconnecter.

On est arrivés un soir de février, on habitait en Gaspésie à ce moment-là, on arrivait de travailler puis on était à bout. On n’était plus capables du téléphone qui sonne tout le temps. On n’était plus capables de ne plus avoir de temps pour profiter du temps. On a pris la décision sur le coin de l’îlot dans la cuisine, ç’a pris cinq minutes puis on s’est décidés, on s’est dit : "On s’en va, on lâche tout." On a décidé de déménager, on a tout vendu , s’est-elle d’abord rappelée.

L'orangeraie de Geneviève Sorel et Thierry Leblanc est située au sud du pays. Photo : Gracieuseté

Une fois cette décision prise, ils se sont assurés de ne pas reculer, quittant même leurs emplois avant d’aviser leurs proches.

En fait, on a démissionné de nos employeurs avant même d’aviser nos familles pour être sûr de continuer. Quand on prend une décision comme ça, c’est comme arracher un pansement : il faut faire vite si on veut pouvoir continuer , a-t-elle poursuivi, racontant tout ça devant son orangeraie.

Cette photo prise à la mi-septembre montre l'orangeraie de Geneviève Sorel et Thierry Leblanc. Photo : Gracieuseté

Avec les informations de Mélanie Patry