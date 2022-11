Des Sherbrookois incommodés par le bruit de l’usine Kruger

La vie de Dominic Houde et de Lorianne Leblanc a été chamboulée depuis la construction de la nouvelle usine de Kruger dans ce qui était jadis un boisé. La nuit, le couple dit entendre des bruits sourds.

Ça fait 15 ans que je reste ici. L’usine est apparue, et elle fait du bruit, souligne Dominic Houde. C’est quelque chose qui fait que quasiment la maison vibre. C’est quelque chose qu’on ressent même au travers de nos bouchons, car il faut dormir avec des bouchons depuis la mise en fonction de l’usine.

L’entreprise a mis en place plusieurs mesures d’atténuation, dont l’installation de silencieux, mais la situation ne serait toujours pas réglée.

Les informations qu’on a, c’est que depuis juin 2022, ils auraient complété les travaux concernant les bruits, donc ce qu’on entend aujourd’hui, c’est ce qu’on devrait entendre pour le restant de nos jours, selon l’entreprise , se désole Lorianne Leblanc.

Ils craignent qu'une troisième usine, qui est actuellement en construction, ne fasse qu'aggraver les choses.

Patrice Bégin, le vice-président de l’exploitation de Kruger en Estrie, dit avoir appris mercredi que le ministère de l’Environnement juge que la nouvelle usine ne respecte pas les limites acceptables de bruit. Les évaluations effectuées pour le compte de l'entreprise par une entreprise privée démontreraient toutefois le contraire. L’entreprise se dit proactive et prête à chercher des solutions pour assurer une saine cohabitation avec les citoyens.

C’est important pour nous d’identifier les bonnes causes pour trouver les bonnes solutions. Selon nos indicateurs de performance, notre usine ici est conforme à la réglementation au niveau du bruit selon les indicateurs de performance. On veut comprendre c’est quoi la disparité , assure Patrice Bégin.

« Ça fait 70 ans qu’on est dans la communauté, ici à Bromptonville, et on veut continuer à travailler en partenariat pour minimiser nos impacts négatifs. [...] Aussitôt qu’il y a une problématique, on veut être au courant et on les corrige. »