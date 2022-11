Mise à jour économique : des mesures anti-inflation modestes pour les ménages

Pour éviter d’attiser l’inflation en se montrant trop généreuse avec trop de Canadiens, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a choisi de cibler ses nouvelles mesures d’aide contre les fluctuations de l'indice des prix à la consommation en soulageant notamment les détenteurs de prêts étudiants et les ménages « qui en ont le plus besoin ».

Parmi les nouvelles mesures d’aide aux Canadiens mises de l’avant dans son Énoncé économique de l’automne 2022, la ministre Freeland offre un précieux cadeau aux étudiants et aux apprentis en abolissant de façon permanente la portion fédérale des intérêts perçus sur tous les prêts étudiants, y compris ceux qui sont actuellement remboursés , précise-t-on.

Alors que le coût de la vie est de plus en plus élevé pour de nombreux nouveaux diplômés, le gouvernement prend de nouvelles mesures permanentes pour réduire le fardeau des prêts étudiants des jeunes Canadiens et les aider à investir dans leur avenir , explique le ministère des Finances.

Paiements anticipés de l'Allocation canadienne pour les travailleurs

Outre les détenteurs de prêts étudiants, les travailleurs dont le salaire est peu élevé recevront quant à eux plusieurs paiements trimestriels d’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) plutôt qu’un seul versement annuel, comme c’est le cas à l'heure actuelle.

L’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est un crédit d’impôt remboursable qui, au cours d’une année normale, complète le revenu d’environ trois millions de travailleurs parmi les moins bien rémunérés, et souvent les plus essentiels. Elle est actuellement versée au moyen des déclarations de revenus, ce qui signifie que les Canadiens qui en bénéficient doivent attendre la fin de l’année d’imposition pour recevoir l’aide qui leur permet d’acheter des produits essentiels, comme l’épicerie, et de payer leur loyer , peut-on lire dans les documents du ministère des Finances.

Or, dans son Énoncé économique de l’automne, le gouvernement propose verser à ces travailleurs 4 milliards de dollars sur six ans, à compter de cette année, sous forme de versements anticipés trois fois par an (juillet-octobre et janvier) plutôt qu’une seule fois, à la période des impôts.

Le montant qu’ils recevront sera déterminé en fonction des revenus qu’ils auront déclarés lors de l’année fiscale précédente. Ainsi, les travailleurs qui étaient admissibles à l’ACT l’année dernière pourront commencer à recevoir des versements dès juillet prochain.

L’ACT fournirait, dès le printemps prochain, jusqu’à 1428 $ pour les travailleurs célibataires et jusqu’à 2461 $ pour une famille dans le cadre de leur remboursement d’impôt existant , explique le ministère des Finances.

Réduction des frais de transaction des cartes de crédit

Parmi les nouvelles mesures que compte déployer Ottawa pour amortir l’impact de l’inflation figure un projet de réduction des coûts de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises.

En effet, lorsque vous utilisez une carte de crédit pour payer un article, le commerçant doit verser des frais de 1 % à 3 % du montant de la transaction à la compagnie émettrice de la carte de crédit. Ce qui représente en fin de compte beaucoup d’argent pour les commerçants et les PME.

C’est pourquoi Ottawa entend ouvrir des négociations avec l’industrie des cartes de paiement et les entreprises afin de réduire ces coûts de transaction pour les petites entreprises sans nuire aux autres entreprises et en protégeant les points de récompense existants pour les consommateurs .

Dans le cas où ces négociations échoueraient, le gouvernement présentera, l’année prochaine, des modifications à la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et mettra en place la réglementation des frais de transaction des cartes de paiement, selon le ministère des Finances.

Ces annonces s’ajoutent aux mesures fédérales d’aide économique annoncées précédemment par le gouvernement Trudeau, dont la prestation dentaire canadienne, la création d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou le versement du double du crédit pour la taxe sur les produits et services (CTPS) pendant six mois aux Canadiens qui en bénéficient.

Un supplément à l’Allocation canadienne pour le logement a aussi été annoncé en septembre qui, une fois approuvé par le Parlement, procurera un montant non imposable de 500 $ à 1,8 million de locataires à faible revenu au pays.