Lac-Simon marche contre la violence et le vandalisme

Plusieurs méfaits ont été commis sur le territoire de la communauté au cours des dernières semaines, ce qui a amené la Table de concertation du Lac-Simon à poser un geste concret de sensibilisation.

« C’est un fléau qui peut avoir des répercussions très graves sur la santé et la sécurité des gens. » — Une citation de Adrienne Jérôme, cheffe de Lac-Simon

Ça veut aussi dire des coûts importants pour la communauté pour réparer tous ces bris, sur les maisons ou les édifices publics, ajoute Mme Jérôme. On va largement dépasser les 50 000 $ que ça nous coûte habituellement pour le vandalisme. Ça nous ralentit dans plusieurs projets. On a voulu mobiliser les jeunes, chercher leur engagement et conscientiser toute la population au fait que c’est inacceptable.

La cheffe du conseil de bande de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, était au nombre des participants. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La cheffe Jérôme croit que la fin des mesures imposées pendant la pandémie peut expliquer la hausse des méfaits à Lac-Simon.

Les jeunes ont vécu bien des choses pendant la pandémie, souligne-t-elle. C’est certain que ce n’était pas toujours le fun et qu’ils ont vécu des frustrations. Mais on a du monde autour d’eux. S’ils veulent demander de l’aide ou dénoncer, ils ont tous les services. Il faut leur exposer et leur dire qu’il y a des gens qui peuvent les aider.

La marche pour la paix a regroupé plusieurs centaines de personnes à Lac-Simon. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les élèves mobilisés

Cette marche pour la paix a mobilisé les élèves des écoles primaire et secondaire de Lac-Simon. Plusieurs ont fièrement porté bannières et affiches pour dénoncer la violence et le vandalisme.

C’est une prévention qu’on doit faire chez nos petits, faire la promotion de la paix, fait valoirt Hélène Caron, directrice de l’école Amikobi. Nos élèves ont tous participé à la création d’une banderole qui circule pendant la marche. La violence, ça peut arriver ici comme dans toutes les écoles. Nous, on trouve ça important de faire participer même les plus jeunes.

Les élèves de l'école Amikobi de Lac-Simon ont participé à la création d'une banderole géante pour cette marche. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry