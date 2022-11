Le PDG de la STQ Stéphane Lafaut dresse un bilan avant son départ

Q : Monsieur Lafaut, vous avez annoncé votre départ la semaine dernière et coup sur coup, deux mauvaises nouvelles : le Saaremaa est resté à quai trois jours en raison des conditions maritimes et la traverse Québec-Lévis a été interrompue. Est-ce que ces incidents résument votre mandat?

R : Je ne crois pas. Il y a des circonstances particulières à chaque événement. Dans le cas du Saaremaa, il y a des normes de navigation qui existent pour chaque navire, et puis, les conditions s’y prêtaient tout simplement. Dans le cas de Québec-Lévis, il fallait aller en renfort à L'Isle-aux-Coudres tout simplement.

Q : Dans votre mot de départ, vous écrivez : Je conviens que tout n’est pas parfait, mais je contemple avec satisfaction toutes les avancées et les investissements faits . Vous n'avez pas l'impression, quand même, qu’il y a une perte de confiance profonde qui s'est installée chez les utilisateurs du F.-A.-Gauthier?

R : Le F.-A.-Gauthier est en service, je vous le rappellerai, depuis 2020. Cet été, on a eu un taux de traversées de 100 %. Les gens apprécient le F.-A.-Gauthier.

Q : C’est l’impression que vous avez?

R : En fait, lorsqu’il n’est pas en service, les gens ont hâte qu’il revienne en service. Et puis, on est plusieurs à avoir fait la tournée sur le F.-A.-Gauthier. Moi, j'y suis allé personnellement, plusieurs de mes collaborateurs aussi… On pose des questions à la clientèle et puis les gens sont satisfaits. C’est un navire qui a été conçu spécifiquement pour cette traverse.

Stephane Lafaut en entrevue. Photo : Radio-Canada

Q : Le député Pascal Bérubé dit qu’il faut le remplacer, que l’on devrait dès maintenant lancer des procédures pour le remplacer. Vous êtes d’accord?

R : Je pense que le gouvernement a été assez clair sur le fait que l’on va garder le F.-A.-Gauthier. Comme tout navire, on doit l’optimiser, c’est ce qu’on fait. Je mets à part la période lors de laquelle les propulseurs ont été endommagés. On est passé par-dessus cela. Maintenant, on est dans l’optimisation du navire. Mais, encore une fois, le navire est en service maintenant depuis janvier 2020.

Q : Alors vous avez l’impression que durant votre mandat, vous avez rendu ce bateau fiable?

R : Le taux de fiabilité est au rendez-vous comme n'importe quoi d’autre. Il y aura toujours des circonstances où il y aura des bris. La grosse différence maintenant, c’est qu’on a un plan de relève. On a un navire, qui s’appelle le Saaremaa, qui peut être là dans un délai raisonnable, pour prendre la relève.

Le F.-A.-Gauthier et le Saaremaa à quai à Matane (archives) Photo : Radio-Canada

Q : Souvent, en quittant son poste, un dirigeant va formuler des recommandations à son successeur, ou dans votre cas, à la ministre responsable. Est-ce que vous avez formulé de telles recommandations?

R : En fait, je rencontre madame [Geneviève] Guilbault la semaine prochaine. Je vais lui faire un portrait complet de la STQ . Moi, ce que je recommanderai à mon successeur, parce qu’on a eu quatre grosses années de rattrapage, il y a eu du sous-financement où on a tenu la STQ pour acquise, et puis on a mis beaucoup de projets en marche pour améliorer le service à la clientèle. Donc, mon ou ma successeur(e) devra poursuivre les efforts.

Q : En début de mandat, vous avez justement dit qu’il manquait de personnel pour réfléchir à la gestion de la Société des traversiers du Québec. Vous demandiez 60 nouveaux emplois si ma mémoire est bonne, est-ce que vous les avez obtenus?

R : En fait, j’ai pas nécessairement réussi initialement à obtenir tout ce que je voulais, mais on est revenu à la charge l’an passé et on a eu 45 postes additionnels. Donc, on est très content. Je dois avouer que l’équipe de monsieur [François] Bonnardel nous a donné un soutien inconditionnel pour s’assurer qu’on aurait les moyens. On est aussi allé chercher de l'argent supplémentaire l’an passé. Les conditions sont là maintenant pour que la STQ ait du succès et puisse s’adapter aux nouveaux défis.

Q : Quelle est la plus grande avancée, pour reprendre vos mots, que vous avez réussie durant votre mandat à la STQ ?

R : Outre le fait qu’on a changé la structure organisationnelle dans laquelle on est maintenant beaucoup dans la planification, je pense que les avancées se situent au niveau de la mise en place des projets qui étaient longuement attendus. Lorsqu’on regarde tout le projet pour la traverse du Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, les installations de L'Isle-aux-Coudres qui sont à revoir, tous ces projets-là sont lancés. Éventuellement, il va falloir aussi remplacer certains de nos navires, donc, c’est dans les cartons. On a mis en place les conditions pour que la STQ ait du succès dans le futur.

*des phrases ont été éditées pour rendre la lecture des propos plus fluide