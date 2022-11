Le gouvernement Higgs refuse de condamner les stratagèmes d’évitement fiscal d’Irving

Les progressistes-conservateurs rejettent du même coup la demande du Parti vert et du Parti libéral de cesser de subventionner les entreprises qui utilisent des stratagèmes d’évitement fiscal.

Une raffinerie Irving, une entreprise néo-brunswickoise productrice et exportatrice de produits pétroliers. Photo : Radio-Canada / Mike Heenan (CBC)

Ces déclarations surviennent alors qu'une enquête de CBC/Radio-Canada révèle les pratiques d'évitement fiscal de l'empire Irving. Pendant des décennies, ses entreprises ont eu recours aux paradis fiscaux pour minimiser leurs impôts au Canada, tout en récoltant des centaines de millions de dollars en subventions des gouvernements.

Blaine Higgs ne condamne pas

Je comprends que ce qui se passe est légal , a affirmé le premier ministre en mêlée de presse jeudi. Selon lui, Irving a utilisé des outils légitimes qui étaient à sa disposition.

« Je ne pense pas que l’on puisse critiquer quelqu’un pour avoir suivi les règles. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du N.-B.

Le premier ministre n’a pas voulu dire s’il estimait que l’utilisation de telles stratégies était éthique. Ce n’est pas à moi d’en décider, nous avons des règles que nous avons mises en place.

Mais si nous pensons que les choses ne sont pas appropriées, alors nous devons changer les règles, mais ce n’est pas quelque chose que l’on peut faire , ajoute-t-il, en précisant que les règles régissant la fiscalité sont de compétence fédérale, et non provinciale.

Blaine Higgs – lui-même un ancien gestionnaire d’Irving Oil – assure que les règles ont toujours été suivies à la lettre , lorsqu’il travaillait au sein de l'entreprise.

Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, Ernie Steeves Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

En Chambre, le ministre des Finances a lui aussi refusé de dénoncer cette pratique, au contraire.

« Nous encourageons tous les citoyens à profiter des occasions qui existent. » — Une citation de Ernie Steeves, ministre des Finances du N.-B.

Le député du Parti vert, Kevin Arseneau, dénonce ce stratagème depuis de nombreuses années.

C'est un stratagème fiscal qui est seulement disponible à ceux et celles qui ont des millions et des millions de dollars, ce n'est pas vrai que monsieur et madame Tout-le-Monde peuvent s'ouvrir un compte bancaire aux Bermudes pour pouvoir éviter de payer des impôts , a-t-il expliqué.

Fini les subventions, exige l'opposition

Le député Kevin Arseneau estime que les entreprises qui profitent de stratégies d’évitement fiscal ne devraient pas avoir le droit de recevoir de subventions publiques.

Le député du Parti vert Kevin Arseneau Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, s’est montrée ouverte à l’idée de réduire l’accès aux subventions à ces entreprises. Je pense que c’est une bonne suggestion , a-t-elle lancé.

« Ceux qui reçoivent de l’aide financière au niveau public devraient payer leur montant de taxe complet. » — Une citation de Susan Holt, cheffe du Parti libéral du N.-B.

Susan Holt dit partager la suggestion de son adversaire politique, Kevin Arseneau. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La cheffe a dit ne pas avoir été surprise des révélations sur l'empire Irving.

On savait qu'il y avait des manquements dans notre système de taxation et dans nos lois pour faire des choses comme ça qui sont légales, mais peut-être qui n’aident pas le Nouveau-Brunswick , affirme Susan Holt.

Avec des informations d'Alix Villeneuve et de Michel Corriveau