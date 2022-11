Toujours aucune date prévue pour le retour du train de VIA Rail en Gaspésie

Dans sa réponse, VIA Rail indique qu'elle n’a pas l’intention de revenir sur ses positions et qu’elle reprendra le service seulement lorsque les voies seront jugées sécuritaires jusqu’à Gaspé.

Par conséquent, VIA Rail n'offrira pas de service partiel entre Matapédia et New Carlisle. Québec, propriétaire du rail, prévoit que la réfection du rail devrait être complétée jusqu’à Port-Daniel en 2024, mais aucune date n’a été fixée pour les réparations jusqu’à Gaspé.

Selon la Société de chemin de fer de la Gaspésie, Québec pourrait toutefois faire connaître son nouvel échéancier au début de 2023.

Pour sa part, Alexis Deschênes a indiqué sur sa page Facebook que ce refus n’était ni surprenant ni décourageant et que les Gaspésiens devront se battre avec ardeur s’ils veulent le retour du train Chaleurs.

Plus tôt cet automne, le président de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, Éric Dubé, avait fait part de son intention de solliciter à nouveau VIA Rail pour rétablir le service jusqu’à New Richmond.

Cela fera 10 ans en août prochain, que VIA Rail a suspendu complètement son service de train de passagers en Gaspésie. Le service du train voyageur de VIA Rail ne circulait plus alors qu’entre Matapédia et New Carlisle en raison de la vétusté des installations sur le reste du rail.

Avec la collaboration de Louis Pelchat