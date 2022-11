Muganda a repris ses aises avec le Rouge et Or

Les attentes étaient grandes envers Kalenga Muganda pour sa première saison avec le Rouge et Or. Peut-être un peu trop vu le peu de football qu’il avait joué dans les dernières années. À l’aube des séries, le porteur de ballon assure toutefois être de retour au sommet de sa forme.

Après une saison annulée par la pandémie et une autre court-circuitée par une fracture de la cheville, l’athlète de 21 ans avait lui-même placé la barre haute pour ses performances à son arrivée à l'Université Laval. Il reconnaît avec le recul avoir eu besoin d’une période d’adaptation.

Je n’étais pas dans ma meilleure forme, mais je me suis amélioré de semaine en semaine. Avec le groupe que j’ai autour de moi, je peux toujours apprendre, autant des vétérans que des recrues , lance l’ancienne gloire du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Il faut dire que le porteur de ballon n’avait pas eu un gros été d’entraînement et traînait une blessure au tendon d’Achille, rappelle Glen Constantin. À ses premiers entraînements avec le Rouge et Or, il ne ressemblait donc pas au phénomène Muganda qui avait été décrit à son nouvel entraîneur-chef.

On voyait des flashs, mais là on le voit sur une base régulière. Il est beaucoup plus rapide qu’il ne l’était en début de saison , relate Constantin. Une bonne nouvelle puisque la vraie saison commence , aime dire le pilote lavallois à l'aube des éliminatoires.

Encore les Stingers

Et le jeu au sol sera particulièrement important pour contrôler le jeu en séries, à commencer par le match de demi-finale québécoise de samedi contre Concordia. Si personne ne donne cher de leur peau, les Stingers ont tout de même offert une vive opposition au Rouge et Or samedi dernier, dans une défaite de de 38-25.

Glen Constantin assure que ses joueurs ne prennent pas les Stingers à la légère. Photo : Mathieu Tanguay/Rouge et Or

Ce qui a piqué ses joueurs au vif, souligne Glen Constantin. Particulièrement la ligne offensive et les porteurs de ballons qui ont été incapables de s’établir au sol.

On l’a pris un peu personnel. En fin de semaine, on va revenir très, très fort , annonce Kalenga Muganda. Ce dernier se plaît à rappeler qu’il a toujours été à son meilleur en fin de saison durant sa carrière. Les Loups de Curée-Antoine-Labelle l’avaient appris à leurs dépens, au Bol d’Or 2017, ajouterait l'auteur de ces lignes.

Joueur par excellence : Desjardins ou Mital?

Sans surprise, c’est toute une délégation de joueurs du Rouge et Or qui se retrouve sur l'équipe d'étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) dévoilée jeudi.

En offensive, le quart-arrière Arnaud Desjardins, le receveur Kevin Mital, le centre-arrière David Dallaire et les joueurs de ligne offensive Nicolas Guay et Nathaniel Dumoulin-Duguay reçoivent cette distinction. Il en va de même en défensive avec le plaqueur Jean-William Rouleau, l’ailier défensif William Quenneville, le secondeur Alec Poirier et les demis défensifs. Christophe Beaulieu et Maxym Lavallée. Le botteur Vincent Blanchard ferme le bal sur les unités spéciales.

Kevin Mital a égalé le record du RSEQ cette saison avec 12 touchés captés en seulement huit matchs. Photo : Mathieu Bélanger

Reste à voir maintenant qui de Kevin Mital ou Arnaud Desjardins sera nommé joueur par excellence du circuit québécois, la semaine prochaine. Les deux coéquipiers ont connu des saisons exceptionnelles et semblent être les deux seules options logiques.

Le choix appartient cependant aux entraîneurs du circuit, qui votent sur la question. Lequel de ses joueurs a choisi Glen Constantin?