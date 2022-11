Le Manitoba crée une unité policière ciblant les criminels violents

Nous n'allons plus tolérer les actes criminels odieux commis par les criminels les plus violents de notre société. Aujourd'hui, on dit que trop c'est trop , a lancé la première ministre Heather Stefanson, en conférence de presse, jeudi matin à La Fourche à Winnipeg.

« C'est assez de s'inquiéter pour la sécurité de vos enfants lorsqu'ils se rendent à l' école, dans les parcs, avec leurs amis. C'est assez de s'inquiéter pour votre sécurité lorsque vous vous rendez au centre-ville. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

La nouvelle unité aura accès aux outils, aux renseignements et aux ressources des forces de l'ordre afin de traquer les délinquants violents et de les mettre en détention, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Avec les renseignements, les policiers cibleront et suivront notamment les délinquants à haut risque qui font l'objet d'un mandat d'arrestation, qui sont membres de gangs criminels et des trafiquants de drogue.

De nombreux actes de violence sont commis par des délinquants récidivistes et prolifiques qui sont bien connus des services de police , a déclaré le ministre de la Justice, Kelvin Goertzen.

L'enquêteur à l'Unité des crimes majeurs de la police de Winnipeg, Shawn Pike. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Cette unité sera le fruit de la collaboration entre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service de police de Winnipeg. Un total de 12 policiers travaillent déjà dans cette nouvelle unité spéciale de renseignement, qui commencera officiellement son travail en 2023.

Ils nous aideront avec le travail qui est déjà fait, et on espère que cela augmentera la fréquence et la rapidité avec laquelle on appréhende les criminels , lance l'enquêteur au Service de police de Winnipeg Shawn Pike.

Surveillance de personnes en liberté conditionnelle

En plus de cette nouvelle unité, la province met sur pied un programme de supervision communautaire pour les personnes en liberté sous caution et en probation.

Mardi, la province annonçait des sommes pour lutter contre les dépendances aux drogues et les problèmes de santé mentale.

Ces initiatives et le soutien accru permettent aux policiers de s'attaquer aux crimes violents comme jamais auparavant [...] et donneront aux groupes communautaires les ressources nécessaires pour travailler avec les citoyens vulnérables , a indiqué la première ministre Heather Stefanson.

Le criminologue, Jean-Claude Bernheim Photo : Radio-Canada

L’expert en criminologie et ancien professeur à l’Université de Saint-Boniface, Jean-Claude Bernheim est sceptique quant à l'approche de la province, qu'il qualifie d'entretenir le cercle vicieux .

On sait d'avance que les toxicomanes ce n'est pas en prison qu'ils vont arrêter de consommer. Ils vont probablement encore consommer à leur sortie de prison et on va les retourner en prison parce qu'on les aura ciblés plus rapidement, mais on aura pas amorcé une solution à la problématique, longue et difficile à résoudre , a-t-il expliqué.

Selon lui, la province aurait avantage à développer une réelle stratégie politique en concertation avec les organismes communautaires et les forces policières, au lieu de travailler en silo .

Avec des informations de Radjaa Abdelsadok et CBC