Plus de 3 millions de cigarettes de contrebande saisies chez une personne au Manitoba

Il s’agit de la plus grande saisie [de cigarettes] jamais vue auprès d’un seul particulier , selon un communiqué de la province.

Il a fallu la collaboration de plusieurs services policiers, dont la Sûreté du Québec, la Police provinciale de l’Ontario et le Service de police de Winnipeg, pour parvenir à cette arrestation résultant d’une enquête de longue haleine , surnommée le projet Shrek .

3000 $ en espèce, six adultes accusés et trois magasins de Winnipeg visés

Au total, ce sont exactement 3 426 145 cigarettes de contrebande qui ont été confisquées. Par ailleurs, le particulier s’est aussi fait confisquer 3000 $ en espèces, son camion personnel et sa remorque utilitaire.

D’autres quantités plus petites de cigarettes ont aussi été saisies et six adultes feront face à diverses accusations. Les cigarettes confisquées représentent 1 027 844 $ en recettes fiscales pour la vente de tabac dans la province et 4 063 803 $ en pénalités fiscales en cas de condamnation , précise la province.

Par ailleurs, trois magasins winnipégois situés avenue Wellington, boulevard Provencher et avenue Dufferin font face à des accusations et ont vu leur permis de vente de tabac suspendu.

La contrebande et la vente de cigarettes illégales représentent une perte fiscale pour les Manitobains, en plus d’accentuer les risques pour la santé et les risques d’incendie , ajoute le communiqué de la province.

Dans le cas d’une première infraction aux lois fiscales, les particuliers encourent des amendes de 1000 $ à 10 000 $ ou jusqu’à six mois d’emprisonnement, ainsi qu’une éventuelle pénalité fiscale triplée.

Dans le cas de récidives, ils encourent des amendes de 10 000 $ à 50 000 $ ou jusqu’à 12 mois d’emprisonnement, ainsi qu’une éventuelle pénalité fiscale quadruplée.