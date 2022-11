Les pêcheurs pélagiques au parlement, à Ottawa

Des pêcheurs pélagiques témoigneront devant le comité permanent des pêches et des océans de la situation précaire de leurs confrères à la suite du moratoire sur la pêche printanière au hareng et au maquereau.

Cette décision, prise en raison de l'état de la ressource, a été annoncée deux jours seulement avant le début de la pêche.

Bien que plusieurs pêcheurs appréhendaient une fermeture de la pêche au hareng, l’étendue du moratoire à la pêche au maquereau en a surpris plus d’un, rappelle le président du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie, Ghislain Collin. J'ai, dit-il, des pêcheurs qui ont fait des investissements juste avant la pêche, sûr qu’ils ne les auraient pratiquement pas faits s'ils avaient su d’avance que la pêche fermait.

Si certains pêcheurs ont ensuite pu se trouver une place au sein d'équipages qui se consacrent à d'autres captures, plusieurs sont sans revenus depuis le printemps.

En plus d'être lui-même pêcheur, Ghislain Collin est président du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie ne contredit pas les données scientifiques, mais milite pour des compensations du fédéral.

Après six mois sans revenus, la situation financière de plusieurs pêcheurs est de plus en plus précaire, relève M. Collin. Déjà là, ce n’était pas une pêche qui était des plus lucratives, on s'entend que ces gars-là n’avaient pas de gros coussins. Il y en a qui n'avaient pas pantoute de coussins.

Les frais d'entreposage, les paiements de bateaux, les intérêts qui augmentent, pour plusieurs, les factures s’accumulent.

« Ils ont perdu une année, puis il y en a beaucoup là-dedans qui ont peut-être perdu leur nom aussi, qui ont perdu leur crédit. » — Une citation de Ghislain Collin, président du Regroupement des pêcheurs pélagiques professionnels du sud de la Gaspésie

Deux fois cinq minutes

À l'invitation du Bloc québécois, deux de ses représentants seront entendus par le Comité permanent des pêches et des océans, vendredi après-midi.

Lui et son collègue, Lauréat Lelièvre, disposeront de cinq minutes chacun pour prendre la parole devant le Comité. Je n’aurais pas 34 chances de pouvoir passer un message comme ça, donc mon message doit être très court cinq minutes, mais il faut qu'il soit quand même précis et qu’il frappe aux bonnes places.

Ghislain Collin, estime qu'il s'agit d'une avancée majeure, puisqu'il aura l'occasion d'exposer la situation, qu'il qualifie d'injuste. Pour la ministre Murray, les pêcheurs pélagiques, c'étaient tous des pêcheurs de homards, je vais aller remettre un peu les pendules à l'heure sur ce point là.

Il souhaite mettre de l’avant l’historique des pêcheurs et que leur implication soit mieux considérée.

M. Collin entend, entre autres, faire valoir que les pêcheurs ont toujours collaboré avec Pêches et Océans en collectant des données. Ce rôle, selon lui, pourrait se poursuivre. Encore là, ils disent toujours qu'ils vont rouvrir la pêche à la suite de leurs études et de leurs données, mais en ne mettant pas de pêcheurs sur l'eau, c'est très difficile d'avoir des données.

Le volume de harengs qui naissent au printemps dans le golfe du Saint-Laurent diminue depuis le début des années 1990 (archvies). Photo : Ministère des Pêches et des Océans du Canada

Les pêcheurs proposent donc pour la saison prochaine de sortir en mer pour des pêches sentinelles ou des pêches scientifiques afin de poursuivre la collecte de données.

M. Collin en profitera aussi pour interroger les membres du comité parlementaire sur le fonctionnement du comité fédéral que dit avoir mis sur pied la ministre du Revenu et députée de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier. Il n’y a personne qui sait qui est dessus. Il n’y a personne qui l'a vu encore ce petit comité.

Les pêcheurs pélagiques ont maintes fois dénoncé l'absence de soutien de la députée dans ce dossier.

Le président du Regroupement considère son passage devant le comité comme un pas majeur dans le dossier puisqu’il pourra sensibiliser des députés de tous les partis, y compris ceux de l’opposition. Peut-être pourront-ils transporter le dossier un peu plus haut , ose espérer le pêcheur.

