Les Albertains favoriseraient le NPD aux prochaines élections, selon un sondage

Le sondage réalisé par Trend Research sous la direction de Janet Brown Opinion Research effectué pour CBC/Radio-Canada place les néo-démocrates en tête dans les intentions de vote des répondants.

Parmi les personnes sondées, 47 % disent avoir l’intention de voter pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), contre 38 % pour le Parti conservateur uni (PCU). Les autres partis récoltent 7 % des intentions de vote, tandis que 8 % des répondants n’ont pas spécifié pour qui ils voteraient.

Selon Frédéric Boily, professeur au Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta, une victoire aux prochaines élections est très loin d’être acquise pour le NPD .

Pour Rachel Notley, oui il y a une tendance positive, mais cette tendance ne me paraît pas assez solide pour que les néo-démocrates pavoisent , prévient-il.

On voit qu’ils ont une avance, mais lorsqu’on décortique un peu plus les chiffres, on s'aperçoit que du côté de Calgary, l’avance est moins grande et que les conservateurs unis, même avec les problèmes auxquels fait face Danielle Smith, sont encore en position pour peut-être espérer faire des gains , ajoute-t-il.

Le sondage réalisé entre le 12 et le 30 octobre, précise que 46 % des Calgariens sondés voteraient pour un candidat du NPD contre 40 % pour le PCU . À Edmonton, le soutien au NPD est plus important avec 57 % des appuis contre 31 % pour le PCU .

« Le [sondage] indique une avance des néo-démocrates et une possibilité, si l’élection avait été tenue cette semaine, de remporter la victoire, peut-être majoritaires, mais à mon avis plutôt minoritaires. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur en science politique au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

Frédéric Boily précise que ce nouveau sondage jette un regard plus détaillé sur les tendances des électeurs albertains que les sondages effectués dans les dernières semaines. Certains donnaient une avance plus prononcée au Nouveau Parti démocratique, laissant croire que l’écart avec le PCU était moins serré.

Frédéric Boily est professeur en science politique au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. (Archives) Photo : Radio-Canada / Genevieve Tardif-Edm

À son avis, toutefois, le présent sondage indique une tendance du côté du NPD qui est là depuis longtemps .

Les défis du PCU

Le sondage hybride réalisé par téléphone et en ligne révèle aussi que les personnes interrogées désapprouvent la performance du gouvernement sur plusieurs enjeux soulevés, dont des questions d’éducation et d’économie.

Dans le domaine de la santé, 78 % des répondants estiment que le gouvernement n’est pas sur la bonne voie dans sa gestion du système de santé. À l’inverse, 17 % des personnes interrogées croient que le PCU est sur la bonne voie.

Près de la moitié des Albertains sondés considèrent également que le gouvernement provincial ne fait pas un bon travail pour renforcer l’économie.

De l’avis de Frédéric Boily, le PCU devra se retrousser les manches s’il espère former de nouveau le gouvernement après les prochaines élections. L'image du Parti conservateur uni a été entachée par les deux années de pandémie, et entachée de manière très forte , explique M. Boily.

Il ne suffit pas simplement d’arriver avec une nouvelle cheffe pour espérer que le lien de confiance entre les conservateurs unis et leur base électorale élargie, soit celle qui a voté pour le parti en 2019, revienne au bercail , précise-t-il.

« Ça va prendre plus que des ajustements cosmétiques. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur en science politique au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

Le politologue déclare que le PCU devra ainsi s'attarder sur son image comme à celle de sa nouvelle cheffe.

Sur la question de l’honnêteté, pendant la pandémie, le [ PCU ] a été vu comme un gouvernement qui ne pensait qu’à ses intérêts, qu’à ne défendre son idéologie et donc qu’il ne pensait pas à l’ensemble de la population albertaine… ça, ne n’est pas simplement le fait des électeurs néo-démocrates.

C’est aussi des conservateurs, disons plus modérés qui n’ont plus confiance maintenant au PCU , spécifie M. Boily.