Pas de gros rabais en vue sur les billets d’avion du temps des fêtes

La raison en est simple, comme l'explique Robert Kokonis, président de la firme de consultant en aviation Air Trav : la demande réprimée par presque trois ans de pandémie est encore trop forte.

C’est le même problème que nous avons vu cet été. Les gens n’ont pas pu voyager pour voir leur famille à Noël depuis longtemps et, donc, vous allez voir beaucoup de demandes , ajoute David Gillen, professeur à l’École de commerce Sauder de l’Université de la Colombie-Britannique.

Le spectre d’une récession économique ne semble pas non plus encourager les Canadiens à réduire leur budget voyage. Pour l’instant, ces facteurs semblent passer après le désir des Canadiens d’aller dans le sud , ajoute M. Kokonis. Il croit que la hausse du coût de la vie et la peur de perdre son emploi commenceront à agir sur la demande au printemps et à l’été prochain.

La demande est là. Nos avions sont pleins, pleins de passagers et nous voyons un temps des fêtes assez occupé , confirme Mike Arnot, porte-parole de Flair Airlines. Il note toutefois que le modèle d'affaires du transporteur lui permet d'offrir des billets moins chers que les grandes compagnies tout au long de l'année.

WestJet s’attend aussi à une période achalandée et a rétabli le nombre de destinations qu'il desservait avant la pandémie.

Des concurrents encore trop petits

Depuis l’année dernière, la concurrence s’est accrue dans le secteur aérien canadien. Depuis son premier vol, en avril, le transporteur à très bas coût Lynx Air a établi une vingtaine de liaisons au Canada et vers les États-Unis. Une autre entreprise, Jetlines, a effectué son premier vol entre Toronto et Calgary au début du mois de septembre. Flair Airlines, établie à Edmonton, a également augmenté ses liaisons.

Selon David Gillen, ces nouveaux acteurs ont cependant encore trop peu de capacité de transport pour menacer WestJet et Air Canada et les forcer à baisser les prix. Flair possède 22 avions, mais Lynx n’en a que 6, et Jetlines, 1 seul en vol.

Le transporteur Jetlines devrait recevoir un deuxième Airbus A320 à la fin du mois de novembre. Photo : Canada Jetlines

Et même du côté des transporteurs à très bas coût, attirer le tourisme des fêtes de fin d'année ne correspond pas à leur modèle d’affaires.

Si j’essaye de me bâtir un marché et une réputation, je vais vouloir attirer des voyages réguliers. [...] Flair et Lynx sont conçus pour les grands-parents qui rendent visite à leurs petits-enfants et les travailleurs qui font la navette entre leur emploi et leur résidence , explique-t-il.

La clé du succès de ces transporteurs sera de trouver de nouveaux voyageurs, pas de ravir ceux des transporteurs établis, résume Robert Kokonis.

Il note aussi que les coûts pour les transporteurs aériens restent encore très élevés. Selon Statistique Canada, le prix moyen du carburéacteur a baissé par rapport au pic du printemps, mais il reste encore 70 % plus haut qu’en janvier 2020.

Des voyages moins chaotiques?

La bonne nouvelle, c’est que toutes les compagnies aériennes n’anticipent pas une répétition du chaos de l’été. Les longues files d’attente, les annulations de vols et les pertes de bagages ont perturbé les voyages de nombreux Canadiens.

À l’instar de l’été dernier, Air Canada a prudemment mis en place son horaire pour cette période. Celui-ci a été communiqué à l’ensemble des partenaires de l’écosystème du transport aérien , indique le transporteur dans une réponse par courriel.

Les compagnies aériennes s'attendent à un temps des fêtes achalandé, mais sans les problèmes d'attente interminable de l'été. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le porte-parole de Flair Airlines, Mike Arnot, est également rassurant. Nous sommes convaincus que les aéroports dont nous partons ont résolu les problèmes [de personnel] de cet été , dit-il.

Selon l’aéroport de Calgary, toutes les agences fédérales aux aéroports auront le personnel nécessaire en place.

Les deux aéroports principaux de l’Alberta ainsi que ceux de Montréal, Toronto et Vancouver ont aussi établi un système qui permet aux voyageurs de réserver une heure de passage à la sécurité.