Classer ou ne pas classer les rivières atmosphériques : la pluie tombera quand même

La rivière atmosphérique qui doit s'abattre d'ici samedi matin sur la Colombie-Britannique n'a rien à voir avec celle de novembre 2021 qui avait entraîné d'importantes inondations. Pour pouvoir comprendre la différence entre une rivière et une autre, certains appellent à la création d'une échelle d'intensité comme il en existe pour les tornades et les avalanches.

Le Center for Western Weather and Water Extremes de l'Université de la Californie étudie les conditions extrêmes météorologiques et océanographiques. En 2020, ses chercheurs ont créé une échelle pour catégoriser les rivières atmosphériques selon leur intensité et leur durée.

Cette échelle classe les rivières atmosphériques en cinq catégories :

AR Cat 1 (faible) : Principalement bénéfique. Par exemple, la rivière atmosphérique qui a frappé la Californie le 2017 a duré 24 heures sur la côte, et produit des précipitations modestes.

AR Cat 2 (modéré) : Principalement bénéfique, mais comportant quelques risques. Une rivière atmosphérique qui a frappé le nord de la Californie les 19 et 20 novembre 2016 a duré 42 heures et a produit plusieurs centimètres de pluie qui ont aidé à reconstituer les réservoirs bas après une sécheresse.

AR Cat 3 (fort) : Équilibre entre bénéfique et dangereux. Une rivière atmosphérique les 14 et 15 octobre 2016 a durée 36 heures et produit de 12 à 25 cm de pluie qui ont aidé à remplir les réservoirs après une sécheresse, mais a également causé la montée de certaines rivières juste en dessous du niveau d'inondation.

AR Cat 4 (extrême) : Principalement dangereux, mais aussi bénéfique. Par exemple, une rivière atmosphérique les 8 et 9 janvier 2017 qui a persisté pendant 36 heures a produit jusqu'à 35 centimètres de pluie dans la Sierra Nevada et a fait qu'au moins une douzaine de rivières ont atteint le stade d'inondation.

AR Cat 5 (exceptionnel) : Principalement dangereux. Par exemple, du 29 décembre 1996 au 2 janvier 1997 une rivière atmosphérique a duré plus de 100 heures sur la côte centrale de la Californie. Les fortes précipitations et le ruissellement associés ont causé plus d'un milliard de dollars américains en dommages.

Pas d'échelle au Canada

Au Canada, il n'y a pas d'échelle pour les rivières atmosphériques. Selon le météorologue de sensibilisation d'Environnement Canada Peter Kimbell, l'idée est à l'étude, mais rien n'a encore été arrêté.

Pour l'instant, en Colombie-Britannique, un avertissement de pluie abondante est publié quand les météorologues prévoient plus de 50 mm de pluie en 24 heures sur une région de la province, sauf pour la côte centrale et le nord de l'île de Vancouver où le seuil pour un avertissement de pluie est de plus de 75 mm en 48 heures.

Peter Kimbell ajoute que, pour l'instant, on est loin des rivières atmosphériques vécues en novembre dernier.

« On a eu de l’ordre de 60 à 70 % de notre précipitation normale pendant le mois d’octobre, donc déjà on est sous les normales et là on commence avec un 50 mm le 3 et 4 novembre, c’est quand même assez normal », dit-il.

« Les précipitations normales pendant le mois de novembre, on parle de 180 à 199 mm de pluie, c’est normal d’avoir de la pluie en novembre [...] c’est le mois le plus pluvieux de toute l’année. » — Une citation de Peter Kimbell, météorologue, Environnement et Changement climatique Canada

Peter Kimbell souligne qu'en novembre dernier, plus de 300 mm de pluie sont tombés dans certains secteurs de la province.

Rivière catégorisée ou non, la province se prépare

Le ministre provincial de la Sécurité publique, Mike Farnworth, souligne qu'un système de classification serait utile, mais pas une panacée.

Il note qu'il faut prendre en considération de nombreux facteurs quand vient le temps de prévoir les catastrophes naturelles et qu'un événement météo peut facilement se déplacer de quelques dizaines de kilomètres et changer entièrement la donne.

Et même s'il rappelle également que beaucoup moins de précipitations sont prévues par rapport à ce qui est tombé en novembre 2021, il affirme que la province est prête.

Il y a plus de 4 millions de sacs de sable prêts à être déployés au besoin et des machines pour les remplir ont été envoyées dans divers endroits de la province », explique le ministre Farnworth. « Plus 10 km de digues temporaires et d'autres équipements ont déjà été envoyés dans les zones où nous savons que les risques d'inondations sont plus grands.