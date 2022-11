Un nouvel aréna à Saskatoon va-t-il revitaliser l’économie de la ville ?

Selon le rapport de la Ville adopté fin août, deux emplacements ont été proposés avec chacun ses avantages et inconvénients.

Le premier lieu se situe dans le stationnement nord de la Midtown Plaza, quant au deuxième, il se trouve dans le secteur nord du centre-ville, non développé précise le rapport.

L'administration municipale a déclaré que le stationnement situé juste au nord de Midtown Plaza était l'endroit préféré.

Selon l'expert en économie du sport au College of the Holy Cross de Worcester dans le Massachusetts, Victor Matheson, les nouveaux arénas peuvent rendre un centre-ville plus dynamique, mais il est peu probable qu'ils améliorent l'économie d'une ville.

Il n'y a pratiquement aucun effet en termes de revenus hôteliers ou touristiques, du moins pour les principaux locataires. La Ligue nationale de hockey ne semble pas susciter une demande hôtelière significative dans les villes qui ont des arénas en centre-ville, pas plus que la NBA , a déclaré Victor Matheson.

« C'est une bonne chose pour les bars et les restaurants situés dans la zone du nouvel aréna, mais ce n'est pas une bonne chose pour les restaurants situés ailleurs dans la ville. En fin de compte, c'est une façon assez coûteuse de déplacer simplement le lieu où les gens dînent. » — Une citation de Victor Matheson, expert en économie du sport

L'aréna actuel de la ville, le Centre Sasktel, accueille de petites équipes comme les Blades de Saskatoon de la Ligue de hockey de l'Ouest, les Rush de Saskatchewan de la Ligue nationale de crosse et les Rattlers de Saskatchewan de la Ligue canadienne de basketball d'élite.

M. Matheson recommande à la Ville de rendre l'aréna polyvalent et de veiller à ce qu'il puisse accueillir des spectacles de petite et de grande envergure, et en offrant des places bon marché et coûteuses.

La directrice générale de l’Association des commerçants du centre-ville d'Edmonton, Puneeta McBryan, a pour sa part affirmé que le centre-ville d'Edmonton a connu un changement avec l'édification de son aréna.

Pour elle, l'édifice a rendu la zone dynamique avec des activités économiques tout autour.

Selon le directeur des services techniques de Saskatoon, Dan Willems, le nouvel aréna devrait pouvoir accueillir environ 15 000 personnes, avec une possibilité d'extension.

À noter qu'il faudra encore au moins six ans de conception, de budgétisation, de décisions du conseil et de construction avant que le ruban ne soit coupé, selon le directeur des services techniques de la Ville, Dan Willems.

Avec les informations de Dayne Patterson