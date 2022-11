Mise à jour économique : Ottawa mise sur les compétences et les technologies vertes

Un important volet de l’énoncé économique présenté jeudi par Chrystia Freeland est consacré à des mesures visant à permettre aux travailleurs canadiens de se préparer à la transition vers une économie carboneutre et au développement d'énergies et de technologies propres.

Quelque 250 millions de dollars sur cinq ans seront ainsi consacrés à trois programmes :

Le Centre de formation pour les emplois durables vise à aider 15 000 travailleurs à améliorer leurs compétences ou à se reconvertir. Il réunira les syndicats, les employeurs et les établissements de formation afin qu’ils établissent des prévisions concernant les exigences futures en matière de compétences et élaborent des programmes d’études dans des secteurs précis, dont l’industrie des batteries durables et la construction et les rénovations à faibles émissions de carbone;

Le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical soutiendra la formation d’apprentis dans les métiers spécialisés, axée sur les compétences vertes. On s’attend à ce que 20 000 apprentis et compagnons en profitent;

Le Secrétariat des emplois durables fournira les renseignements les plus à jour sur les programmes fédéraux, le financement et les services offerts dans l’ensemble des ministères.

L’énoncé économique propose également 60 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour créer un nouveau fonds de réponse rapide pour les travailleurs.

Aider les jeunes à intégrer le marché du travail

Pour aider les jeunes, et en particulier ceux issus de communautés marginalisées, à acquérir les compétences nécessaires pour trouver et conserver de bons emplois, le fédéral prévoit verser 802,1 millions de dollars sur trois ans à la Stratégie emploi et compétences jeunesse. Ce montant se répartit comme suit :

301,4 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2023-2024, pour des mesures de soutien complètes et des stages pratiques ciblant les jeunes qui peinent à trouver un emploi;

400,5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2023-2024, à Emplois d’été Canada pour appuyer 70 000 stages d’été chaque année;

100,2 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, afin de continuer à appuyer les stages pratiques pour les jeunes des Premières Nations.

« Nous continuerons d’investir pour faire en sorte que les Canadiens aient les compétences dont ils ont besoin pour décrocher des emplois bien rémunérés, et nous continuerons d’apporter au Canada davantage de ces travailleurs qualifiés dont notre économie en pleine croissance a besoin dans un monde en évolution. » — Une citation de Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Plus d’argent pour l’accueil des nouveaux immigrants

Le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser, a annoncé une importante augmentation du nombre d'immigrants admis au Canada. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé qu’il rehaussait ses cibles d’immigration pour accueillir 465 000 nouveaux arrivants en 2023, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2025.

Pour appuyer le traitement des demandes et la réinstallation des nouveaux résidents permanents, Ottawa rehaussera les montants octroyés au processus : 1,6 milliard de dollars sur six ans et 315 millions de dollars par année par la suite en nouveau financement.

De plus, afin de réduire les arriérés de demandes et d’accélérer le traitement des dossiers, le gouvernement s’est engagé à octroyer un montant supplémentaire de 50 millions de dollars en 2022-2023 à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le gouvernement consacrera également 26,3 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, pour sévir contre les entreprises de camionnage qui omettent de classer les conducteurs comme des employés, leur bloquant ainsi l’accès aux droits prévus par le Code canadien du travail, comme les congés de maladie payés.

Coup de pouce aux technologies propres

Pour encourager la carboneutralité, le gouvernement met en place un crédit d’impôt à l’investissement pouvant atteindre 30 %, axé sur les technologies à zéro émission, les solutions de stockage par batteries et l’hydrogène propre.

Les technologies visées sont les systèmes de production d’électricité, les systèmes fixes de stockage de l’électricité exploités sans combustibles fossiles, le matériel de chauffage à faibles émissions de carbone, les véhicules industriels zéro émission et le matériel connexe de recharge et de ravitaillement.

Ce crédit d’impôt à l’investissement devrait coûter 6,7 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024.

« Grâce à des crédits d’impôt à l’investissement importants dans les technologies propres et l’hydrogène propre, il sera plus attrayant pour les entreprises du Canada d’investir dans la technologie et de produire l’énergie qui contribuera à alimenter une économie mondiale carboneutre. » — Une citation de Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

Taxe sur les rachats d’actions

Comme attendu, l’énoncé économique instaure une nouvelle taxe de 2 % sur les rachats d'actions des entreprises. L’objectif est d’inciter les entreprises à investir dans leurs activités au pays. Les détails de cette nouvelle taxe seront annoncés dans le budget de 2023, et la taxe entrerait en vigueur le 1er janvier 2024.

On estime que cette mesure rapportera 2,1 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de l’exercice 2023-2024.

Dans l’énoncé économique, le fédéral détaille également la forme concrète que prendront plusieurs mesures déjà annoncées lors du dernier budget, telles que le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre et le Fonds de croissance du Canada, qui vise à attirer au pays des milliards de dollars en investissements privés.