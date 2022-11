Nez rouge revient à Rouyn-Noranda, Val-d’Or et La Sarre

Dans d'autres régions, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nez rouge poursuivra ses activités jusqu'au 31 décembre. À Amos et à Thunder Bay, le service de raccompagnement est suspendu pour une troisième année consécutive.

La présidente d’honneur de la campagne à Rouyn-Noranda, l’entrepreneure Catherine Gauthier, estime que le programme suscite l’engouement auprès des bénévoles et des utilisateurs du service, après la pause forcée de deux ans .

Il y a une espèce de momentum, affirme-t-elle. Les gens sont super enthousiastes. Ils sont contents que le service revienne.

« Nous avons besoin de ces beaux moments [durant les Fêtes]. Nous avons besoin de nous rassembler et, oui, de prendre un verre parfois. Mais nous avons surtout besoin de retourner en sécurité à la maison. Il est possible d'éviter que de beaux moments se terminent par des drames. Et mon petit côté mère poule souhaite que tout le monde puisse rentrer en sécurité à la maison. »