Un nouveau service de santé pour les jeunes de Baie-Comeau

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, le député de René-Lévesque, Yves Montigny et la PDG du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin étaient rassemblés pour l’inauguration du local.

Les locaux sont situés sur la rue Bossé près du Cégep de Baie-Comeau.

C’est un lieu pour eux autres, qui a été fait en consultation avec les jeunes du milieu. Donc ça a été fait par eux, pour eux. Alors je les invite vraiment à venir consulter les soins de santé, les soins de santé mentale entre autres, toutes sortes de services, la santé sexuelle, etcetera. C’est là pour eux , explique Yves Montigny.

Le ministre Lionel Carmant était à Baie-Comeau pour l'ouverture d'Aire ouverte. Il était accompagné de la PDG du CISSS, Manon Asselin, et du député de René-Lévesque, Yves Montigny. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La Côte-Nord est la première région au Québec à avoir deux sites d’Aire ouverte sur son territoire. Un premier a été lancé à Sept-Îles en 2018 puisque la région faisait partie du projet-pilote du gouvernement québécois.

La PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Manon Asselin, espère que les services viendront en aide aux jeunes de Baie-Comeau et des environs. Elle vante le succès du concept à Sept-Îles.

Depuis son implantation à Sept-Îles, on reçoit beaucoup de commentaires positifs sur l’impact d’Aire ouverte. On a eu 2 700 interventions effectuées et on s’attend à la même chose ici. C’est notable , se réjouit la gestionnaire.

Le coût d'une installation d'Aire ouverte varie entre 700 000 et 900 000 dollars par année. Québec a investi au total 40 millions de dollars pour cette initiative déployée dans plusieurs régions de la province.