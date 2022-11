Promotion Saguenay vise plus d’achalandage avec la nouvelle aérogare livrée en 2023

La superficie de l’aérogare sera augmentée d’environ 30 %.

Pour les vols en partance de Bagotville, jusqu'à 400 passagers pourront patienter dans la zone sécurisée avant de monter à bord des trois ou quatre avions stationnés sur le tarmac juste en face.

129 000 passagers ont transité par l'aéroport juste avant la pandémie.

La cible c’est vraiment d’augmenter de façon significative. On ne s’est pas donné de chiffres précisément. Ce qu’on veut, c’est à la fois augmenter le nombre de passagers et à la fois augmenter le nombre de liaisons. C’est aussi un enjeu d’avoir de meilleures liaisons plus facilitantes sur nos portes d’entrée et peut-être éventuellement jusqu’à l’étranger , a avancé la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey.

La directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, et le conseiller municipal Raynald Simard. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Dans la section des arrivées, l'aérogare aura les espaces requis pour accueillir les vols internationaux et les douanes permanentes réclamées depuis des années à Ottawa.

Le nouveau bâtiment va accueillir les vols réguliers d'Air Canada, de Pascan, de Sunwing et d'Air Transat. Les passagers des vols nolisés comme ceux d'Hydro-Québec, d'Air Inuit et d'autres entreprises vont transiter dans l'ancien bâtiment qui sera entièrement rénové et qui n'a pas besoin de contrôle de sécurité.

Je pense que c’est un outil pour faire venir du monde dans notre ville, de faire profiter notre décor, tout ce qu’on a de touristique au Saguenay. Je pense que c’est un outil promotionnel extraordinaire pour nous autres , s’est réjoui le président du conseil d'arrondissement de La Baie, Raynald Simard.

La Ville de Saguenay estime que les coûts estimés au départ à 20 millions de dollars vont finalement grimper à plus de 25 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

C’est l’entreprise Cegerco qui avait obtenu le contrat de 24 M$ en avril 2021.

Selon Priscilla Nemey, Québec et Ottawa verseront respectivement 6,2 M$ et 4 M$. Les compagnies aériennes fourniront quant à elles 2 M$ à partir des redevances qu'elles doivent verser à l'aéroport. Saguenay assumera le reste.

D'après un reportage de Gilles Munger